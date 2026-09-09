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Здоровье Люди начали заражаться опасным штаммом туберкулеза — он не поддается антибиотикам

Люди начали заражаться опасным штаммом туберкулеза — он не поддается антибиотикам

Рассказываем о симптомах и лечении болезни

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Штамм EurA1.1 хуже поддается лечению | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUШтамм EurA1.1 хуже поддается лечению | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Штамм EurA1.1 хуже поддается лечению

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В России распространяется разновидность туберкулезной бактерии под названием EurA1.1, которая устойчива сразу к нескольким антибиотикам. К такому выводу пришли европейские ученые, проанализировав геномы более 1300 образцов возбудителя из открытых баз данных — 62 из них получены в России. Исследование опубликовано в научном журнале npj Antimicrobials and Resistance.

Что за бактерия и чем она опасна

Штамм EurA1.1 впервые обнаружили еще в 2006 году в Белоруссии. Чаще всего он встречается там же, но также зафиксирован в России, Германии, Украине, Молдавии и Грузии. В нашей стране — преимущественно на северо‑западе (в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии).

Главная особенность EurA1.1 — это устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам. В том числе к относительно новым средствам бедаквилину и линезолиду, которые применяют при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью.

Насколько это серьезно

Врачи подчеркивают, что EurA1.1 не опаснее обычного туберкулеза по своим биологическим свойствам. Он также передается воздушно‑капельным путем при длительном контакте с больным. Устойчивость к антибиотикам не делает бактерию более заразной.

Проблема состоит в другом. Человек может заразиться уже устойчивой бактерией, и тогда стандартное лечение с самого начала будет работать хуже. Симптомы при этом ничем не отличаются от обычного туберкулеза, а определить устойчивость можно только лабораторно.

При этом такой туберкулез излечим. Однако это сложнее, так как нужно индивидуально подбирать комбинацию препаратов по результатам теста на чувствительность, а не назначать стандартную схему. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщила руководитель научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Анна Панова.

Есть ли вакцина

На фоне роста устойчивости бактерий к антибиотикам ключевым средством борьбы становится вакцинация. В Центре имени Гамалеи завершили третью фазу клинических испытаний новой вакцины, которая должна усилить защиту, сформированную стандартной прививкой БЦЖ.

«Испытания закончены. Сейчас идет обработка массива клинических данных, которые были получены в течение трех лет. В исследовании участвовали несколько десятков клинических центров. Наличие устойчивости к антибиотикам у той или иной клады никак не влияет на эффективность защиты от нее. Она зависит от антигенного состава вакцинного штамма», — сообщил научный руководитель Центра Александр Гинцбург.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Туберкулез Вакцина Штамм
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