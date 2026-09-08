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Предприятие, которое считают источником вони в Ярославле, выиграло суд по выселению

Решение было принято 7 сентября

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Предприятие, которое связывают с вонью во Фрунзенском районе Ярославля, выиграло суд у РЖД | Источник: Александр Куренной / 76.RUПредприятие, которое связывают с вонью во Фрунзенском районе Ярославля, выиграло суд у РЖД | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Предприятие, которое связывают с вонью во Фрунзенском районе Ярославля, выиграло суд у РЖД

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

АО «Регион-Склад» выиграло суд у Российских железных дорог. Спор касался размещения на арендованном у РЖД (в лице Северной железной дороги) участка земли во Фрунзенском районе Ярославля.

Дело рассматривал Арбитражный суд Ярославской области. 7 сентября было вынесено решение.

«Признать недействительным отказ ОАО „Российские железные дороги“ от исполнения договора субаренды части земельного участка, заключенного между акционерным обществом „Регион-Склад“ и ОАО „Российские железные дороги“», — говорится в решении суда.

Во встречном иске РЖД требовало от компании «Регион-Склад» освободить земельный участок от находящихся на нем объектов — модуля поста охраны, хозяйственного контейнера, площадки для хранения металлолома и приведении участка в первоначальное состояние.

В удовлетворении этого иска было отказано.

При этом сказано, что решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца.

Напомним, на протяжении нескольких лет жители Фрунзенского района Ярославля жаловались на неприятный запах нефтепродуктов. Вонь связывали с работой двух предприятий — нефтебазой ООО «Спецторг Плюс» и АО «Регион-Склад», которое занимается пропаркой железнодорожных цистерн. Первое относится к объектам федерального экологического надзора, его должны контролировать Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Второе вправе проверять региональные власти.

Однако результаты проверок не показывают, что АО «Регион-Склад» однозначно виновато. Тем более, что предприятие продолжает работать, а жалоб на вонь стало меньше.

В апреле 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации.

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Комментарии
11
Гость
25 минут
Ну раз Власть не может, или не хочет решить эту проблему, Народ должен решить её сам.
Гость
27 минут
Получается,что губернатор Евраев бла-бла-бла
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Гость
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