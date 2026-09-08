«Копытом даст — грудную клетку проломит за здравствуйте»: лосят из зоопарка выпустили в лес — их сородичей там не хватает

Впервые за пять лет двух лосей из Новосибирского зоопарка выпустили на волю в Сузунском заказнике. Пару недель они проведут в загоне под присмотром егерей, а потом отправятся в лес. Корреспонденты NGS.RU сопровождали фургончик с лосями, чтобы увидеть, как они выходят на свободу, и понять, понравилось ли им там.
Первый шаг на свободу
Лосиха Машка родилась в неволе. В Новосибирском зоопарке ей давали сено и листья, мыли и расчесывали скребком. Всё изменилось, когда ей исполнилось 1,5 года. Машку посадили в ящик и долго куда-то везли. Сквозь дырки в стенках она слышала голоса и равномерный шум мотора. Пыталась уснуть, но не получалось, начала лягаться — стало немного легче.
Потом сквозь прорезь Машка увидела дневной свет. Втянула ноздрями запах земли и листьев и осторожно высунула морду из коробки. Потом наступила на мягкую землю — и на трясущихся копытцах вышла в загон. Рядом с ней то же самое сделал ее сводный брат.
Годовалый лось — животное не самое изящное: угловатый и несуразный, совсем как подросток. Объемное туловище удерживается на тонких ножках — кажется, вот-вот потеряет равновесие и распластается на пузе.
После путешествия звери выглядели напуганными. Они с недоверием посматривали по сторонам и, кажется, хотели обратно в коробки.
Почему именно сейчас
Заведующая отделом копытных Новосибирского зоопарка Ольга Казарина уверена, что с лосятами всё будет в порядке. Выпускать животных в дикую природу для восстановления популяции — обычная практика. С 2019 по 2021-й дом в лесу обрели три лося. Потом был пятилетний перерыв — практику возобновили только в 2026-м. Нужно было дождаться, пока лосятам из очередного помета исполнится 1,5 года.
«В этом возрасте они уже становятся самостоятельные, за мамкой не бегают, пищу смогут прекрасно себе сами найти», — объясняет завотделом копытных.
Родители Машки и ее брата — лось Юлий и лосиха Вилма — еще не раз произведут на свет потомство. Лосята появляются у этой пары примерно раз в год — и все уходят на выпуск, рассказала Ольга Казарина.
Родная гавань
Примерно две недели копытные проведут в вольере под присмотром егерей. Им будут приносить корм, воду и соль — к необходимости такой «передержки» пришли опытным путем.
И егеря, и сотрудники зоопарка со смехом вспоминают первого выпущенного лосенка. После того как зверя выгрузили в лесу, он, недолго думая, отправился в сторону зоопарка. Его поймали где-то под Искитимом и вернули обратно в чащу. Теперь лосей сначала на пару недель оставляют в загоне, чтобы почувствовали запах свободы и забыли дорогу домой.
«Неделю-две продержатся, а там всё равно они уже привыкнут к данной местности. Тут количество лосей изрядное. Может, уже и друзей найдут и потом прибьются к стае», — объясняет госинспектор отдела охраны животного мира регионального минприроды Александр Шувалов.
Он уверен, что лоси попали в хорошее место — здесь они будут в безопасности.
«Это типичные места лосиные. Тут рядом и болота, и речки, и озёра. Соснового бора, соснового молодняка хватает. Они, можно сказать, вернулись в родную гавань», — считает он.
До регуляции еще далеко
Всего в Сузунском заказнике обитает около 750 лосей, рассказывает старший охотовед-инспектор Михаил Пахомов. По его словам, популяция постепенно увеличивается, но этого всё равно мало.
«В 90-е годы лосей здесь было столько, что местные егеря жаловались, что они постоянно объедают еловый молодняк», — вспоминает он.
Тогда на зверей открыли охоту, и популяция лосей очень быстро пошла на убыль — охоту пришлось в срочном порядке закрывать. Если поголовье восстановится и лосей станет слишком много, необходимо будет снова разрешить изъятие.
«Если слишком большая плотность, то есть будет угроза того, что не будет хватать кормов, может произойти вспышка там каких-то заболеваний — для этого и регулируется численность», — объясняет охотовед.
Но, по его словам, до регуляции еще далеко: сначала нужно увеличить популяцию почти в 2 раза — до 136 тысяч голов.
«Вообще иногда тупые — не столкнешь»
По словам Михаила Пахомова, специально для лосей егеря выкладывают в лесу корм и соль — до 4 килограммов за лето. Но звери всё равно выходят к людям. Их гонят любопытство и гнус — в лесу так много насекомых, что лоси спасаются от них в полях. Часто подходят к человеческому жилищу и на трассы.
Охотовед вспоминает, что, когда он был маленьким, его отец нашел новорожденного теленка — мать, скорее всего, убили браконьеры — и принес домой. Зверь жил у них во дворе до полутора лет, потом его отвезли в опытно-экспериментальное хозяйство Академгородка.
Александр Шувалов постоянно встречает лосей в полях. Недавно видел их во время уборки урожая.
«На покос приезжаю, а там хозяин.
Госинспектор поделился историей с женой, но она не поверила. Они вместе поехали смотреть на лосей и встретили их на дороге.
«Они вообще иногда тупые — не столкнешь, — смеется он. — К трассе подъезжаем — стоит. Начинаешь его подталкивать, чтобы ушел с дороги, а он только смотрит».
По словам госинспектора, лоси часто выходят на трассу и попадают под машины. Причина в любопытстве и нерасторопности этих животных.
Охотовед Михаил Пахомов, у которого в детстве лось жил прямо во дворе, успел глубоко изучить повадки этих животных и понял, что лоси не так уж просты.
«Настроение может поменяться в любой момент. Наш лосенок, не дай бог его кто-то обидит — он его враг пожизненно становился. Сразу, как видит тебя, уши прижимает, шерсть на загривке вспучивает, начинает маленько раскачиваться и злиться. Такой зверь если копытом даст — грудную клетку проломит как за здравствуйте», — предупреждает он.
Впрочем, лосята из Новосибирского зоопарка выглядели вполне безобидно. Пока журналисты общались с представителями зоопарка и охотоведами, они понемногу осваивались в загоне. Им принесли охапку веток — звери срывали мягкими губами свежие листья и с аппетитом их жевали. Кажется, им начинала открываться прелесть вольной жизни.
В начале лета лося заметили на детской площадке в Новосибирске — что привело зверя в город и чем закончилась история, читайте на НГС.