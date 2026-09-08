«Копытом даст — грудную клетку проломит за здравствуйте»: лосят из зоопарка выпустили в лес — их сородичей там не хватает

Первые две недели лосята проведут в загоне Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Впервые за пять лет двух лосей из Новосибирского зоопарка выпустили на волю в Сузунском заказнике. Пару недель они проведут в загоне под присмотром егерей, а потом отправятся в лес. Корреспонденты NGS.RU сопровождали фургончик с лосями, чтобы увидеть, как они выходят на свободу, и понять, понравилось ли им там.

Первый шаг на свободу

Лоси преодолели путь до Сузунского заказника в коробках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Лосенок в контейнере сильно лягался Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лосиха Машка родилась в неволе. В Новосибирском зоопарке ей давали сено и листья, мыли и расчесывали скребком. Всё изменилось, когда ей исполнилось 1,5 года. Машку посадили в ящик и долго куда-то везли. Сквозь дырки в стенках она слышала голоса и равномерный шум мотора. Пыталась уснуть, но не получалось, начала лягаться — стало немного легче.

Потом сквозь прорезь Машка увидела дневной свет. Втянула ноздрями запах земли и листьев и осторожно высунула морду из коробки. Потом наступила на мягкую землю — и на трясущихся копытцах вышла в загон. Рядом с ней то же самое сделал ее сводный брат.

Лосей привезли в лес Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Годовалый лось — животное не самое изящное: угловатый и несуразный, совсем как подросток. Объемное туловище удерживается на тонких ножках — кажется, вот-вот потеряет равновесие и распластается на пузе.

После путешествия звери выглядели напуганными. Они с недоверием посматривали по сторонам и, кажется, хотели обратно в коробки.

Почему именно сейчас

Лосята — не самые грациозные животные Источник: Дарья Староверова / NGS.RU

Заведующая отделом копытных Новосибирского зоопарка Ольга Казарина уверена, что с лосятами всё будет в порядке. Выпускать животных в дикую природу для восстановления популяции — обычная практика. С 2019 по 2021-й дом в лесу обрели три лося. Потом был пятилетний перерыв — практику возобновили только в 2026-м. Нужно было дождаться, пока лосятам из очередного помета исполнится 1,5 года.

«В этом возрасте они уже становятся самостоятельные, за мамкой не бегают, пищу смогут прекрасно себе сами найти», — объясняет завотделом копытных.

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Родители Машки и ее брата — лось Юлий и лосиха Вилма — еще не раз произведут на свет потомство. Лосята появляются у этой пары примерно раз в год — и все уходят на выпуск, рассказала Ольга Казарина.

Родная гавань

Примерно две недели копытные проведут в вольере под присмотром егерей. Им будут приносить корм, воду и соль — к необходимости такой «передержки» пришли опытным путем.

Первый лосенок, выпущенный в лесу, решил вернуться в зоопарк Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

И егеря, и сотрудники зоопарка со смехом вспоминают первого выпущенного лосенка. После того как зверя выгрузили в лесу, он, недолго думая, отправился в сторону зоопарка. Его поймали где-то под Искитимом и вернули обратно в чащу. Теперь лосей сначала на пару недель оставляют в загоне, чтобы почувствовали запах свободы и забыли дорогу домой.

«Неделю-две продержатся, а там всё равно они уже привыкнут к данной местности. Тут количество лосей изрядное. Может, уже и друзей найдут и потом прибьются к стае», — объясняет госинспектор отдела охраны животного мира регионального минприроды Александр Шувалов.

Лосятам предстоит адаптироваться к «родной гавани» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Он уверен, что лоси попали в хорошее место — здесь они будут в безопасности.

«Это типичные места лосиные. Тут рядом и болота, и речки, и озёра. Соснового бора, соснового молодняка хватает. Они, можно сказать, вернулись в родную гавань», — считает он.

До регуляции еще далеко

Всего в Сузунском заказнике обитает около 750 лосей, рассказывает старший охотовед-инспектор Михаил Пахомов. По его словам, популяция постепенно увеличивается, но этого всё равно мало.

«В 90-е годы лосей здесь было столько, что местные егеря жаловались, что они постоянно объедают еловый молодняк», — вспоминает он.

В детстве у Михаила Пахомова лосенок жил прямо во дворе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Тогда на зверей открыли охоту, и популяция лосей очень быстро пошла на убыль — охоту пришлось в срочном порядке закрывать. Если поголовье восстановится и лосей станет слишком много, необходимо будет снова разрешить изъятие.

«Если слишком большая плотность, то есть будет угроза того, что не будет хватать кормов, может произойти вспышка там каких-то заболеваний — для этого и регулируется численность», — объясняет охотовед.

Но, по его словам, до регуляции еще далеко: сначала нужно увеличить популяцию почти в 2 раза — до 136 тысяч голов.

«Вообще иногда тупые — не столкнешь»

По словам Михаила Пахомова, специально для лосей егеря выкладывают в лесу корм и соль — до 4 килограммов за лето. Но звери всё равно выходят к людям. Их гонят любопытство и гнус — в лесу так много насекомых, что лоси спасаются от них в полях. Часто подходят к человеческому жилищу и на трассы.

Охотовед вспоминает, что, когда он был маленьким, его отец нашел новорожденного теленка — мать, скорее всего, убили браконьеры — и принес домой. Зверь жил у них во дворе до полутора лет, потом его отвезли в опытно-экспериментальное хозяйство Академгородка.

У лосей очень проникновенный взгляд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Александр Шувалов постоянно встречает лосей в полях. Недавно видел их во время уборки урожая.

«На покос приезжаю, а там хозяин. " Здравствуйте, здравствуйте, — говорю. — Чё делаем? " А он: " Да вот, смотрю, как работяги работают " . Поворачиваюсь, а там лоси, штук восемь, встали и стоят. Между ними комбайны молотят, а они смотрят и не моргают даже», — рассказывает он.

Госинспектор поделился историей с женой, но она не поверила. Они вместе поехали смотреть на лосей и встретили их на дороге.

«Они вообще иногда тупые — не столкнешь, — смеется он. — К трассе подъезжаем — стоит. Начинаешь его подталкивать, чтобы ушел с дороги, а он только смотрит».

По словам госинспектора, лоси часто выходят на трассу и попадают под машины. Причина в любопытстве и нерасторопности этих животных.

Лоси кажутся спокойными, но характер у них непростой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Охотовед Михаил Пахомов, у которого в детстве лось жил прямо во дворе, успел глубоко изучить повадки этих животных и понял, что лоси не так уж просты.

«Настроение может поменяться в любой момент. Наш лосенок, не дай бог его кто-то обидит — он его враг пожизненно становился. Сразу, как видит тебя, уши прижимает, шерсть на загривке вспучивает, начинает маленько раскачиваться и злиться. Такой зверь если копытом даст — грудную клетку проломит как за здравствуйте», — предупреждает он.

Впрочем, лосята из Новосибирского зоопарка выглядели вполне безобидно. Пока журналисты общались с представителями зоопарка и охотоведами, они понемногу осваивались в загоне. Им принесли охапку веток — звери срывали мягкими губами свежие листья и с аппетитом их жевали. Кажется, им начинала открываться прелесть вольной жизни.