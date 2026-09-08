НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, дождь

ощущается как +10

0 м/c,

 753мм 88%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,47
EUR 100,50
Въехал в людей
Птица Говорун в Ярославле
Ярославль из Лего
Отца и дочь спасли из болота
Где провести роскошный корпоратив
15 лет без «Локомотива»
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Развлечения Обзор Вот это грядет битва! Кто примет участие в 3 сезоне «Экстрасенсы. Реванш»

Вот это грядет битва! Кто примет участие в 3 сезоне «Экстрасенсы. Реванш»

Увидеть некоторых будет сюрпризом

118
В эфире появятся как совсем недавние участники, так и те, кто боролся за победу в первых сезонах | Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»В эфире появятся как совсем недавние участники, так и те, кто боролся за победу в первых сезонах | Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»

В эфире появятся как совсем недавние участники, так и те, кто боролся за победу в первых сезонах

Источник:

пресс-служба телеканала «ТНТ»

Одни ждут осень из-за начала учебного года, а другие — ради нового сезона битвы между колдунами, магами и ведьмами. В сентябре стартует уже третий сезон «Экстрасенсы. Реванш» (16+). У 16 участников предыдущих сезонов появится шанс доказать, что их выгнали из проекта напрасно и они достойны называться сильнейшими.

Судя по списку претендентов на главный приз, борьба обещает быть жаркой. На экранах появятся мистики всех мастей, которые успели полюбиться зрителям. В третьем сезоне примут участие:

  • потомственный медиум Максим Левин;

  • мастер духовных практик Фатима Хадуева;

  • потомственный ясновидящий Анзор Одишария;

  • экстрасенс Татьяна Ларина;

  • итальянская ведьма Дженнифер Бьянки;

  • некромант Лариса Шеина;

  • ясновидящая Виктория Комахина;

  • колдун Ариэль Грант;

  • шаманка Варвара Петрович;

  • ясновидящая Саманта Адам;

  • эзотерик Алексей Гришин;

  • целительница Анжела Гома;

  • деревенский колдун Александр Саков;

  • народная ведьма Анна Вартюхова;

  • медиум Виталий Рожков;

  • экстрасенс Михаил Исаков;

  • ясновидящая Лиза Петрова.

В новом сезоне также появится яркий участник шестой «Битвы экстрасенсов» — Влад Кадони. Он давно отошел от образа мага и сменил черепа и свечи на микрофон. Влад вел разные шоу, включая «Дом 2» (18+), «Наследники и самозванцы» (16+) и «Спаси свою любовь» (16+). По словам Кадони, на решение снова появится в мистическом проекте его натолкнула особая дата — в этом году ему исполнилось 40 лет.

— Это сакральная цифра и открытие нового цикла. Эзотерика всегда была со мной, в новом цикле она выходит на первый план. На «Реванш» я согласился, потому что это единственный путь в «Битву сильнейших». А мне туда нужно, пока не понимаю зачем, но чувствую, что нужно, — рассказал экстрасенс изданию Voice.

Ведущим проекта уже по традиции станет Марат Башаров. Оценивать участников в третьем сезоне будут актриса Вера Сотникова и победители «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс и Влад Череватый. Последний отмечает, что не обойдется без сюрпризов и в коллегии судей будут перемены.

— Моя роль такая же, как и в прошлом сезоне. Я занимаю кресло жюри. В этом году состав жюри немного изменится. Но обо всём скоро сами узнаете. Будет очень интересно, будет пара камбэков, и придет один очень неожиданный для меня участник. В целом, как всегда, будет интересно. Будем жечь! — поделился Череватый с нашими коллегами из издания «СтарХит».

Будете смотреть новый сезон?

Я преданный фанат, не пропускаю ни один сезон «Экстрасенов»
Не планировал, но список участников интригует
Этот сезон не хочу смотреть
Давным-давно не смотрю это шоу
Вы вообще о чем?
ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Битва экстрасенсов Влад Череватый Олег Шепс Марат Башаров Влад Кадони
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем