Вот это грядет битва! Кто примет участие в 3 сезоне «Экстрасенсы. Реванш»

В эфире появятся как совсем недавние участники, так и те, кто боролся за победу в первых сезонах Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»

Одни ждут осень из-за начала учебного года, а другие — ради нового сезона битвы между колдунами, магами и ведьмами. В сентябре стартует уже третий сезон «Экстрасенсы. Реванш» (16+). У 16 участников предыдущих сезонов появится шанс доказать, что их выгнали из проекта напрасно и они достойны называться сильнейшими.

Судя по списку претендентов на главный приз, борьба обещает быть жаркой. На экранах появятся мистики всех мастей, которые успели полюбиться зрителям. В третьем сезоне примут участие:

потомственный медиум Максим Левин;

мастер духовных практик Фатима Хадуева;

потомственный ясновидящий Анзор Одишария;

экстрасенс Татьяна Ларина;

итальянская ведьма Дженнифер Бьянки;

некромант Лариса Шеина;

ясновидящая Виктория Комахина;

колдун Ариэль Грант;

шаманка Варвара Петрович;

ясновидящая Саманта Адам;

эзотерик Алексей Гришин;

целительница Анжела Гома;

деревенский колдун Александр Саков;

народная ведьма Анна Вартюхова;

медиум Виталий Рожков;

экстрасенс Михаил Исаков;

ясновидящая Лиза Петрова.

В новом сезоне также появится яркий участник шестой «Битвы экстрасенсов» — Влад Кадони. Он давно отошел от образа мага и сменил черепа и свечи на микрофон. Влад вел разные шоу, включая «Дом 2» (18+), «Наследники и самозванцы» (16+) и «Спаси свою любовь» (16+). По словам Кадони, на решение снова появится в мистическом проекте его натолкнула особая дата — в этом году ему исполнилось 40 лет.

— Это сакральная цифра и открытие нового цикла. Эзотерика всегда была со мной, в новом цикле она выходит на первый план. На «Реванш» я согласился, потому что это единственный путь в «Битву сильнейших». А мне туда нужно, пока не понимаю зачем, но чувствую, что нужно, — рассказал экстрасенс изданию Voice.

Ведущим проекта уже по традиции станет Марат Башаров. Оценивать участников в третьем сезоне будут актриса Вера Сотникова и победители «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс и Влад Череватый. Последний отмечает, что не обойдется без сюрпризов и в коллегии судей будут перемены.

— Моя роль такая же, как и в прошлом сезоне. Я занимаю кресло жюри. В этом году состав жюри немного изменится. Но обо всём скоро сами узнаете. Будет очень интересно, будет пара камбэков, и придет один очень неожиданный для меня участник. В целом, как всегда, будет интересно. Будем жечь! — поделился Череватый с нашими коллегами из издания «СтарХит».