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Происшествия Атаки БПЛА Дороги перекрыли, на предприятии вспыхнул пожар: дроны атаковали Краснодарский край

Дороги перекрыли, на предприятии вспыхнул пожар: дроны атаковали Краснодарский край

Рассказываем, что известно к этому часу

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(фото из архива) | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU(фото из архива) | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

(фото из архива)

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Город Новороссийск в Краснодарском крае атаковали беспилотники. О ситуации сообщил глава города Андрей Кравченко. Он призвал местных жителей отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

«В настоящее время известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Оперативные службы назначены для ликвидации последствий. Сведения о других возможных повреждениях уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Помимо этого в регионе перекрыли некоторые дороги. Это сделали в целях безопасности.

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — передал Кравченко.

Он отметил, что отражение атаки продолжается. В Минобороны передали, что с 08:00 до 20:00 над российскими регионами сбили 107 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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