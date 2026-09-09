Дороги перекрыли, на предприятии вспыхнул пожар: дроны атаковали Краснодарский край

(фото из архива) Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Город Новороссийск в Краснодарском крае атаковали беспилотники. О ситуации сообщил глава города Андрей Кравченко. Он призвал местных жителей отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

«В настоящее время известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Оперативные службы назначены для ликвидации последствий. Сведения о других возможных повреждениях уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Помимо этого в регионе перекрыли некоторые дороги. Это сделали в целях безопасности.

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерная, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — передал Кравченко.