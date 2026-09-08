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Здоровье Обзор Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл признался, что ему осталось жить 5 лет

Звезда «Зловещих мертвецов» Брюс Кэмпбелл признался, что ему осталось жить 5 лет

Актер борется с онкологией

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В жизни актер столкнулся с монстром пострашнее зомби | Источник: кадр из фильма «Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы» (18+), реж. Сэм Рэйми, Renaissance Pictures, 1992 годВ жизни актер столкнулся с монстром пострашнее зомби | Источник: кадр из фильма «Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы» (18+), реж. Сэм Рэйми, Renaissance Pictures, 1992 год

В жизни актер столкнулся с монстром пострашнее зомби

Источник:

кадр из фильма «Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы» (18+), реж. Сэм Рэйми, Renaissance Pictures, 1992 год

Брюс Кэмпбелл, известный ролью Эша в серии фильмов «Зловещие мертвецы», поделился тревожными новостями о своем здоровье. В подкасте «Шоу Адама Кароллы» актер рассказал, что врачи дали ему всего 5 лет жизни.

— У меня 5-летний прогноз. С тем типом рака, который у меня обнаружили, текущая ситуация — это на 5 лет. Плюс-минус, — признался Брюс.

Несмотря на неутешительные прогнозы, актер сохраняет спокойствие и старается морально дистанцироваться от болезни и жить обычной жизнью. Он не ищет бесконечно информацию в интернете, не успокаивает себя историями чудесных выздоровлений.

— Можно углубиться в эту тему до предела. Можно участвовать в фокус-группах из 10 000 человек, у которых точно такая же болезнь, как у меня. Я к этому и близко не притронусь, — заявил Брюс.

Актер стал Эшем на 37 лет | Источник: кадр из сериала «Эш против зловещих мертвецов» (18+), реж. Сэм Рэйми, Renaissance Pictures, 2018 годАктер стал Эшем на 37 лет | Источник: кадр из сериала «Эш против зловещих мертвецов» (18+), реж. Сэм Рэйми, Renaissance Pictures, 2018 год

Актер стал Эшем на 37 лет

Источник:

кадр из сериала «Эш против зловещих мертвецов» (18+), реж. Сэм Рэйми, Renaissance Pictures, 2018 год

Актер выбрал другую стратегию. Он старается наслаждаться годами, которые у него есть, и занимается тем, что у него получается лучше всего, — создает кино. Осенью он отправился в тур по США с презентацией своего нового фильма. По словам Брюса, привычная работа успокаивает его и помогает избавиться от навязчивых мыслей.

О своей болезни Брюс рассказал поклонникам весной 2026 года. В своем блоге актер сообщил, что у него рак. В подробности Кэмпбелл вдаваться не стал и предпочел не раскрывать, какой у него тип, как давно он болеет и когда узнал о диагнозе. Он лишь признался, что на лето возьмет перерыв и уделит больше внимания лечению, а после снова займется работой.

— У меня тип рака, который поддается лечению, но неизлечим. Простите, если это звучит шокирующе, — для меня это тоже стало шоком. Хорошая новость в том, что я не буду вдаваться в подробности. Я пишу это, потому что в профессиональном плане мне придется кое-что изменить: внешний вид, корпоративная культура и работа в целом должны отойти на второй план, уступив место лечению, — написал весной актер.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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