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Здоровье «Мне объявят приговор»: Симоньян сообщила результаты решающего обследования после двухлетней борьбы с раком

«Мне объявят приговор»: Симоньян сообщила результаты решающего обследования после двухлетней борьбы с раком

Журналистка опубликовала всё в соцсетях

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С онкологией Симоньян борется уже второй год | Источник: Маргарита Симоньян / TelegramС онкологией Симоньян борется уже второй год | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

С онкологией Симоньян борется уже второй год

Источник:

Маргарита Симоньян / Telegram

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о своем лечении и борьбе с раком. Глава RT опубликовала результаты решающего обследования в своих соцсетях и сообщила о том, как теперь себя чувствует.

Сегодня журналистка прошла процедуру под КТ. После нее врачи должны были сообщить ей окончательные результаты, из-за которых она и ее подписчики очень переживали.

«У меня начинается процедура под КТ, в результате которой мне объявят приговор, либо обвинительный, либо оправдательный, то есть мне скажут, буду я жить или не буду», — сообщила она перед процедурой в своем Telegram-канале.

Перед этим она очень просила россиян помолиться за нее. Журналистка второй год стойко борется с раком молочной железы. Она уже прошла операцию, химиотерапию и лучевую терапию.

В настоящее время Симоньян проходит тройную гормональную терапию. Лечение дается журналистке весьма непросто.

Сегодня был решающий день, после которого Симоньян узнала о результатах. Процедура КТ и остальное лечение длились пять часов.

«Я не хочу говорить, умру, потому что мы знаем, что Бог есть, а смерти нет. Спасибо Господу. Спасибо всем, кто молился. Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, всё чисто. Спасибо», — сообщила журналистка о своих результатах после пройденного КТ.

В августе Симоньян откровенно делилась подробностями своей тяжелой болезни и рассказала о процессе лечения, которое проходит под наблюдением специалистов. Она раскрыла, что готовится к выпуску автобиографической книги о жизни с Тиграном Кеосаяном, работу над которой пришлось приостановить из-за осложнений после лучевой терапии.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Здоровье Рак Онкология Маргарита Симоньян
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Комментарии
4
Гость
17 минут
Удачи и здоровья Маргарите! Достойная русская женщина.
Гость
1 час
Давно и близко общаюсь с армянской диаспорой,но даже они ее не переваривают.
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Гость
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