«Мне объявят приговор»: Симоньян сообщила результаты решающего обследования после двухлетней борьбы с раком

С онкологией Симоньян борется уже второй год Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о своем лечении и борьбе с раком. Глава RT опубликовала результаты решающего обследования в своих соцсетях и сообщила о том, как теперь себя чувствует.

Сегодня журналистка прошла процедуру под КТ. После нее врачи должны были сообщить ей окончательные результаты, из-за которых она и ее подписчики очень переживали.

«У меня начинается процедура под КТ, в результате которой мне объявят приговор, либо обвинительный, либо оправдательный, то есть мне скажут, буду я жить или не буду», — сообщила она перед процедурой в своем Telegram-канале.

Перед этим она очень просила россиян помолиться за нее. Журналистка второй год стойко борется с раком молочной железы. Она уже прошла операцию, химиотерапию и лучевую терапию.

В настоящее время Симоньян проходит тройную гормональную терапию. Лечение дается журналистке весьма непросто.

Сегодня был решающий день, после которого Симоньян узнала о результатах. Процедура КТ и остальное лечение длились пять часов.

«Я не хочу говорить, умру, потому что мы знаем, что Бог есть, а смерти нет. Спасибо Господу. Спасибо всем, кто молился. Спасибо, спасибо всем. Слава Богу, всё чисто. Спасибо», — сообщила журналистка о своих результатах после пройденного КТ.