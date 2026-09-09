Налоговая будет отслеживать еще больше денежных переводов: чем это грозит

ФНС будет больше следить за переводами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С июля 2027 года Федеральная налоговая служба сможет получать данные о каждом переводе в цифровых рублях: IP‑ и MAC‑адреса, номер телефона, сим‑карты и другие идентификаторы устройства, с которого проводилась операция. Соответствующие приказы были подписаны в августе. Разбираемся в нововведениях.

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России, банки выступают посредниками. Один цифровой рубль равен одному обычному, пользоваться им можно добровольно. Массовое внедрение валюты началось в сентябре.

Что именно узнает налоговая

Раньше ФНС видела сумму, время и получателя перевода. Теперь к этому добавится «технический след» — данные об устройстве, с которого совершен платеж. Это позволит налоговой сопоставлять разные счета, выяснять, не управлялись ли несколько кошельков с одного телефона или компьютера, и искать скрытые доходы.

При этом речь не идет о постоянной слежке за всеми платежами. ФНС не будет автоматически получать информацию о каждой операции — данные передаются только по официальному запросу, как это уже работает с обычными банками.

Зачем это нужно

Новые данные помогут ФНС выявлять разные финансовые махинации, например:

скрытые доходы — когда поступления на цифровой кошелек не совпадают с задекларированными доходами;

фиктивные сделки и дробление бизнеса — если несколько формально независимых компаний или ИП управляют счетами с одного устройства;

использование чужих счетов — когда кошелек оформлен на одного человека, а фактически им пользуется другой.

При этом технический след может работать и в пользу налогоплательщика. Данные об устройстве помогут подтвердить или опровергнуть, кто и когда провел спорную операцию.

Чем это может обернуться для обычных пользователей

Один только IP‑адрес не доказывает нарушение, отметил Денис Астафьев из SharesPro в разговоре с «Известиями». По его словам, один и тот же IP могут использовать сотрудники офиса, посетители кафе с общим Wi‑Fi или клиенты мобильного оператора. Телефоном может пользоваться несколько членов семьи, сим‑карту можно переоформить, а MAC‑адрес современных смартфонов изменить. Кроме того, доступ к кошельку могут получить мошенники, и владелец об этом не узнает.