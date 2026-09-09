Холанд и Мбаппе принесли победы: итоги матчей Лиги чемпионов

Холанд оформил дубль Источник: UEFA.сom

8 сентября состоялись первые шесть матчей общего этапа Лиги чемпионов 2026/27. Главным героем дня стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Рассказываем о результатах.

Источник: пресс-служба УЕФА

АЕК — ЛАСК 1:0

Гол: Марин, 21 (1:0)

Греческую команду тренирует бывший наставник ЦСКА и «Локомотива» Марко Николич. Его коллектив начал турнир с минимальной победы над австрийским ЛАСКом.

«Брюгге» — «Астон Вилла» 2:3

Источник: UEFA.сom

Голы: Макгинн, 11 (0:1). Ветлесен, 19 (1:1). Буэндия, 22 (1:2). Джексон, 43 (1:3). Тресольди, 61 — с пенальти (2:3)

Летом «Астон Вилла» лишилась сразу нескольких лидеров, но в Лиге чемпионов стартовала с непросто победы над «Брюгге».

«Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал» 3:2

Голы: Вейга, 53 — в свои ворота (1:0). Моуриньо, 66 (1:1). Гирасси, 80 (2:1). Гирасси, 85 — с пенальти (3:1). Гирасси, 90+3 — в свои ворота (3:2)

Хозяева поля вели в два мяча, но в добавленное время едва не упустили победу. «Вильярреал» сначала сократил отставание, а на последней минуте мог сравнять счет.

«Порту» — «Манчестер Сити» 0:2

Источник: UEFA.сom

Голы: Холанд, 47 (0:1). Холанд, 90+1 (0:2)

В непростом поединке англичане одержали победу — помог им сделать это дубль норвежца Эрлинга Холанда.

«Лилль» — «Бетис» 2:3

Голы: Уэда, 12 (1:0). Бартра, 33 (1:1). Александру, 36 (2:1). Бартра, 49 (2:2). Пэрротт, 53 (2:3)

Героем встречи неожиданно для многих стал центральный защитник «Бетиса» Марк Бартра, оформивший дубль.

«Реал» — «Интер» 2:1

Источник: UEFA.сom

Голы: Мбаппе, 14 (1:0). Вальверде, 23 (2:0). Карлос Аугусту, 77 (2:1)

Вратарь «Интера» в моменте со вторым голом допустил грубейшую ошибку, решив обыгрывать в штрафной Федерико Вальверде. Во второй половине поля голкипер Мартинес реабилитировался и не дал мадридцам увеличить преимущество.