Дома до 17 этажей: в Ярославле проектируют новый жилой район почти на 8 тысяч жителей

В Ярославле появится новый микрорайон Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле утвердили проект планировки и межевания территории в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина, Пожарского во Фрунзенском районе. Здесь планируют построить многоквартирные дома высотой от 6 до 17 этажей. Выход жилья должен составить 220 650 квадратных метров.

«Планируемое население — 7880 человек», — говорится в постановлении.

Кроме того, здесь должны появиться детские сады и школа.

«Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях будет осуществляться за счет трех планируемых дошкольных образовательных организаций на 220 мест, 280 мест и 330 мест в границах проектируемой территории. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях — за счет планируемой общеобразовательной организации на 1280 мест в границах проектируемой территории», — сообщается в документах.

Предполагается, что медпомощь жители нового квартала будут получать в клинической больнице № 2.

Озеленение территории составит 25% площади. На открытых автостоянках предусмотрено размещение 1310 мест для автомобилей и еще 400 в подземных гаражах жилых домов.

Схема будущего жилого микрорайонга Источник: мэрия Ярославля

Начало строительство первого дома планируется уже на 1 ноября 2026 года, а завершение — в октябре 2030 года. Последний дом должны начать возводить в 2033 году и завершить работы в 2037 году. Также в документе указано, что с 2030 по 2033 год здесь должны построить садик.