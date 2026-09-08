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Город Дома до 17 этажей: в Ярославле проектируют новый жилой район почти на 8 тысяч жителей

Дома до 17 этажей: в Ярославле проектируют новый жилой район почти на 8 тысяч жителей

Где планируют стройку

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В Ярославле появится новый микрорайон | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле появится новый микрорайон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле появится новый микрорайон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле утвердили проект планировки и межевания территории в районе улиц Купца Светешникова, Суздальской, Доронина, Пожарского во Фрунзенском районе. Здесь планируют построить многоквартирные дома высотой от 6 до 17 этажей. Выход жилья должен составить 220 650 квадратных метров.

«Планируемое население — 7880 человек», — говорится в постановлении.

Кроме того, здесь должны появиться детские сады и школа.

«Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных организациях будет осуществляться за счет трех планируемых дошкольных образовательных организаций на 220 мест, 280 мест и 330 мест в границах проектируемой территории. Обеспеченность населения местами в общеобразовательных организациях — за счет планируемой общеобразовательной организации на 1280 мест в границах проектируемой территории», — сообщается в документах.

Предполагается, что медпомощь жители нового квартала будут получать в клинической больнице № 2.

Озеленение территории составит 25% площади. На открытых автостоянках предусмотрено размещение 1310 мест для автомобилей и еще 400 в подземных гаражах жилых домов.

Схема будущего жилого микрорайонга | Источник: мэрия ЯрославляСхема будущего жилого микрорайонга | Источник: мэрия Ярославля

Схема будущего жилого микрорайонга

Источник:

мэрия Ярославля

Начало строительство первого дома планируется уже на 1 ноября 2026 года, а завершение — в октябре 2030 года. Последний дом должны начать возводить в 2033 году и завершить работы в 2037 году. Также в документе указано, что с 2030 по 2033 год здесь должны построить садик.

Напомним, осенью 2025 года эту территорию выставляли на торги под комплексную застройку. Единственной компанией, которая подала заявку на участие в торгах и соответственно победила их стала компания из Кирова — ООО Специализированный застройщик «Железно 5».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
34
Гость
1 минута
Самое главное освоение бюджетных средств с города Ярославля, и разрешения выдамывамое мерей города Ярославля,уничтожили все что можно , транспортная инфраструктура на суздалке не справляется с потоком наплыва людей, перевозящих по утрам по своим делам,лапша всех депутатов чтоб люди верили в эту чушь и чтоб люди соглашались и шли выбирать воров, которые воротят точечное строительство в городе Ярославле,этот беспредел остановил в свое время Лужков, теперь это началось и в нашем городе, появились воры которые выживают людей
Гость
3 минуты
Даю 10000% гарантию, что никаких садиков и школ там не будет, как не было нигде, где о них писалось в проекте. И всегда пишут в проекте, чтобы протащить, и никогда не делают.
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Гость
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