Почему парфюм на вас совсем не держится: ошибка, которую делают почти все

Увлажненная кожа удерживает аромат заметно дольше Источник: GPT

Купили красивый парфюм, нанесли его утром, а к обеду кажется, будто от него осталось только воспоминание. Первая мысль обычно простая: значит, духи нестойкие. Но на практике проблема часто не во флаконе, а в том, как именно мы пользуемся ароматом.

На стойкость влияют состояние кожи, место нанесения, концентрация парфюма и даже то, где он хранится между выходами в свет. И да, иногда аромат никуда не пропал — просто нос к нему уже привык.

Почему духи быстро выветриваются

У парфюма нет универсального срока звучания: один аромат держится до вечера, другой становится тише уже через пару часов. Быстрее всего запах обычно исчезает с сухой кожи, а еще менее стойкими часто оказываются легкие композиции с цитрусовыми, водными и зелеными нотами.

Имеет значение и концентрация ароматических веществ.

Туалетная вода (Eau de Toilette) обычно легче и прозрачнее по звучанию: в ней, как правило, меньше парфюмерной композиции, поэтому свежие верхние ноты заметнее, а сам аромат быстрее становится тише. Такой формат часто выбирают на каждый день, особенно если не хочется насыщенного шлейфа. Парфюмерная вода (Eau de Parfum) содержит больше ароматической композиции и обычно звучит плотнее и дольше. В ней сильнее проявляются средние и базовые ноты — древесные, амбровые, мускусные, ванильные. Духи (Parfum/Extrait de Parfum) — наиболее концентрированный формат: их обычно требуется совсем немного, а аромат раскрывается медленнее и может дольше оставаться близко к коже. При этом точные проценты зависят от конкретного бренда и формулы, поэтому надпись Eau de Parfum сама по себе не гарантирует, что один аромат будет играть дольше другого.

Одна вещь перед духами, которая действительно помогает

Самый простой лайфхак — нанести перед парфюмом крем или лосьон без выраженной отдушки. Увлажненная кожа удерживает аромат лучше сухой, поэтому запах может испаряться медленнее. Крем при этом лучше выбирать нейтральный, чтобы его собственная отдушка не спорила с парфюмом.

Если кожа очень сухая, на точки нанесения иногда советуют положить совсем тонкий слой вазелина. Он создает дополнительную пленку и помогает замедлить испарение ароматических компонентов. Много средства не нужно: достаточно едва заметного количества.

Одежда может сохранять запах дольше кожи, если ткань переносит распыление Источник: GPT

Куда наносить духи, чтобы запах держался дольше

Светлана Ратушная, парфюмерный эксперт британского дома Penhaligon’s, рекомендует выбирать для нанесения пульсирующие, «горячие» точки. Лучше всего аромат раскрывается на теплых участках тела, где сосуды проходят близко к поверхности кожи — там кожа теплее, и букет раскрываются активнее.

Подходят:

внутренние стороны запястий;

зона за ушами;

шея;

ямка между ключицами;

внутренние сгибы локтей;

задняя поверхность шеи у линии роста волос;

сгибы коленей.

Наносить парфюм удобнее после душа на чистую, уже сухую кожу. Сначала можно воспользоваться кремом, дать ему немного впитаться, а затем распылить аромат.

И еще один важный момент: после нанесения лучше не растирать запястья друг о друга. Трение создает дополнительное тепло и может ускорить испарение наиболее летучих верхних нот, из-за чего аромат быстрее меняется и раскрывается немного иначе. Поэтому проще оставить парфюм на коже и дать ему высохнуть самостоятельно.

Можно ли наносить парфюм на одежду

Да, и это один из способов продлить звучание аромата. На ткани парфюм раскрывается иначе, чем на коже, зато может дольше сохранять запах. Особенно хорошо аромат обычно удерживают плотные материалы, такие как шерсть, кашемир, твид, деним, плотный хлопок, трикотаж и некоторые синтетические ткани, например полиэстер.

Хороший вариант — сочетать один-два пшика на кожу и еще одно легкое распыление на одежду.

Например, можно нанести аромат на:

внутреннюю сторону жакета;

подкладку пальто;

шарф;

плотный свитер.

Но здесь есть важное ограничение. Некоторые парфюмы способны оставлять следы, особенно на светлых или деликатных тканях. С шелком, атласом, белыми блузками и дорогими материалами лучше не экспериментировать. Если сомневаетесь, сначала проверьте средство на незаметном участке.

Также не стоит распылять духи прямо на украшения, часы и металлические детали одежды.

Парфюм для волос дает шлейф и не должен пересушивать длину Источник: GPT

Волосы тоже хорошо удерживают аромат — но есть нюанс

Волосы действительно способны долго сохранять запах, поэтому идея добавить аромат на длину кажется вполне логичной. Но обычные духи нередко содержат много спирта, а регулярное распыление спиртового состава по волосам может их дополнительно сушить.

Более подходящий вариант — специальный парфюм для волос, или hair mist.

Такие средства создаются именно для нанесения на волосы. Некоторые формулы дополнительно содержат смягчающие компоненты и дают более легкий ароматный шлейф.

Наносить такой парфюм можно несколькими способами: слегка распылить на длину, нанести средство на щетку или создать над волосами легкое ароматное облако.

Особенно удобно использовать парфюм для волос вместе с основной парфюмерной водой из той же линейки. Тогда запах остается узнаваемым, но звучит объемнее.

Почему иногда кажется, что духи исчезли, хотя они всё еще пахнут

Есть еще одна причина, которая легко вводит нас в заблуждение. Наш мозг постепенно адаптируется к постоянному запаху и начинает замечать его меньше.

Человек может перестать ощущать собственный парфюм через несколько часов, хотя окружающие по-прежнему прекрасно его чувствуют.

Поэтому не стоит автоматически добавлять еще пять распылений только потому, что вы сами перестали замечать аромат. Особенно осторожно лучше поступать с насыщенными восточными, древесными и сладкими композициями.

Где нельзя хранить духи

Красивые флаконы так и хочется расставить на открытой полке в ванной или поставить возле зеркала на солнце. Но для самого парфюма это далеко не лучшие условия. Свет, тепло, влажность и постоянные перепады температуры могут постепенно менять композицию. Поэтому ванная комната, подоконник и автомобиль — неудачные места для хранения.

Лучше выбрать закрытый шкаф, ящик комода или полку вдали от батареи и прямых солнечных лучей. Если аромат начал заметно менять цвет, стал пахнуть иначе или в нем появилась непривычная резкость, стоит обратить внимание на состояние самого парфюма.