Миллионы людей погибли от опасной болезни — что они сделали не так

Международная группа ученых подсчитала, что в 2023 году из‑за пассивного курения в мире произошло 1,66 миллиона преждевременных смертей. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Public Health.
Масштаб проблемы
Вторичному табачному дыму в 2023 году подвергались 2,71 миллиарда человек — это 33,9% населения планеты. Среди них — 767 миллионов детей младше 15 лет и 1,49 миллиарда женщин. Совокупные потери здоровья ученые оценили в 44,8 миллиона лет полноценной жизни.
Основные последствия воздействия табачного дыма различаются по возрастным группам:
у взрослых наибольший ущерб связан с ишемической болезнью сердца;
у детей воздействие дыма обусловило 5,2 миллиона случаев респираторных инфекций.
Кроме того, авторы исследования включили в список последствий инсульт, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму, диабет второго типа и некоторые виды рака.
География и динамика
Самая высокая доля людей, сталкивающихся со вторичным табачным дымом, зафиксирована в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии — 37,7%. При этом с 1990 года наиболее заметное снижение показателя отмечено в Дании и Норвегии.
Ученые проанализировали данные по 204 странам и территориям за период с 1990 по 2023 год. Выяснилось, что стандартам ВОЗ по защите от табачного дыма соответствуют лишь 79 стран.
Ситуация в России
В России наблюдается постепенное снижение доли курящих граждан. Согласно данным Росстата:
2019 год — 23,2%;
2022 год — 19,2%;
2023 год — 18,7%;
2024 год — 18,6%.
По состоянию на март 2025 года табак употребляли 18,5% россиян старше 15 лет. В апреле 2026 года вице‑премьер Татьяна Голикова озвучила более свежие данные: распространенность курения среди россиян от 15 лет снизилась до 17,73%. При этом доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, составляет всего 11,5%.