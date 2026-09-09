Миллионы людей погибли от опасной болезни — что они сделали не так

Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU

Международная группа ученых подсчитала, что в 2023 году из‑за пассивного курения в мире произошло 1,66 миллиона преждевременных смертей. Об этом сообщает научный журнал The Lancet Public Health.

Масштаб проблемы

Вторичному табачному дыму в 2023 году подвергались 2,71 миллиарда человек — это 33,9% населения планеты. Среди них — 767 миллионов детей младше 15 лет и 1,49 миллиарда женщин. Совокупные потери здоровья ученые оценили в 44,8 миллиона лет полноценной жизни.

Основные последствия воздействия табачного дыма различаются по возрастным группам:

у взрослых наибольший ущерб связан с ишемической болезнью сердца;

у детей воздействие дыма обусловило 5,2 миллиона случаев респираторных инфекций.

Кроме того, авторы исследования включили в список последствий инсульт, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), астму, диабет второго типа и некоторые виды рака.

География и динамика

Самая высокая доля людей, сталкивающихся со вторичным табачным дымом, зафиксирована в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии — 37,7%. При этом с 1990 года наиболее заметное снижение показателя отмечено в Дании и Норвегии.

Ученые проанализировали данные по 204 странам и территориям за период с 1990 по 2023 год. Выяснилось, что стандартам ВОЗ по защите от табачного дыма соответствуют лишь 79 стран.

Ситуация в России

В России наблюдается постепенное снижение доли курящих граждан. Согласно данным Росстата:

2019 год — 23,2%;

2022 год — 19,2%;

2023 год — 18,7%;

2024 год — 18,6%.