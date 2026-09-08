Семья из Индии кремировала мужчину, а через месяц он «воскрес» в тюрьме: новости 8 сентября

Мужчину задержали за нарушение общественного порядка (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 сентября.

Северное сияние накрыло Петербург

Жители и гости Санкт-Петербурга 8 сентября стали свидетелями удивительного природного явления. Ночью небо озарилось северным сиянием, а утром окрасилось в розовый цвет.

Сияние было особенно ярким. Его наблюдали не только в Петербурге, но и в Ленинградской области и Подмосковье.

Источник: «АстроФотоБолото»

Как пишут наши коллеги из «Фонтанки», уже утром солнце на рассвете окрасило облака в розовый цвет. Зрелище тоже было впечатляющим.

Крупный пожар вспыхнул в турецкой Анталье

В Анталье вспыхнул крупный лесной пожар, вынудивший власти срочно эвакуировать жителей трех микрорайонов. Автомобильные трассы перекрыли, а хлопья пепла достигли центра города.

Огонь быстро распространился под воздействием ветра Источник: Sabah / X

По данным турецкого издания Sabah, лесной пожар, начавшийся около 18:00 7 сентября в районе Аксу, быстро разросся из-за сильного ветра. В результате в центре Антальи выпал пепел.

Очаги возгорания зафиксированы в четырех районах: Караез, Экшили, Кызыллы и Чамлыбел. Сотрудники жандармерии через громкоговорители призвали местных жителей срочно покинуть свои дома. Медицинская помощь понадобилась трем жителям с ограниченными возможностями и нескольким рабочим, отравившимся продуктами горения при тушении в лесу.

Из-за сильного задымления и приближения огня к трассе полиция закрыла движение по Северной кольцевой автодороге и шоссе между Антальей и Ыспартой. Местные жители пытаются остановить распространение огня с помощью тракторов, опахивая землю и создавая защитные баррикады вокруг зданий.

Для борьбы с пожаром власти привлекли 866 спасателей, 3 самолета, 9 вертолетов, 110 пожарных автоцистерн, 25 единиц тяжелой строительной техники, 54 специальных автомобиля и 7 полицейских водометов. На месте происшествия развернуты мобильные координационные центры и пункты питания.

Пожар в Турции тушат наземной техникой и с воздуха Источник: Ahmet Basgen/ Anadolu

В Музее Ренуара произошло ограбление

Из Музея Огюста Ренуара в городе Кань-сюр-Мер во Франции похищены картины на сумму около 9 миллионов евро, сообщил мэр города телеканалу TF1. Инцидент произошел сегодня рано утром.

Дом-музей Ренуара — двухэтажный особняк, расположенный в поместье Ле Колетт на юге Франции. В нем сохранились мебель, вещи художника, фотографии и произведения его друзей. Коллекция музея включает 10 картин Ренуара и около половины сохранившихся скульптур мастера.

«В ранние утренние часы во вторник, 8 сентября, в Музее Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер произошло ограбление», — говорится в сообщении.

Злоумышленники проникли в музей, известный своими работами французского импрессиониста, и похитили несколько произведений искусства. Полиция активно работает над выяснением всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Названа главная опасность запрета соцсетей для детей

Запрет социальных сетей для детей может стать дополнительным препятствием для их обращения за помощью к взрослым. Если ребенок продолжит пользоваться платформой тайком и столкнется там с травлей, грумингом или сексуальной эксплуатацией, это может затруднить его обращение за поддержкой, считает доцент австралийского Университета Кентербери Кара Свит.

С 10 декабря 2025 года Австралия стала первой страной, где на национальном уровне ввели ограничения на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Вскоре подобные инициативы начали рассматривать и в других странах: Великобритании, Норвегии и Индонезии. В августе законопроекты о возрастных ограничениях для пользователей соцсетей представили также в Новой Зеландии.

«Ребенок, который нарушил правило уже самим фактом нахождения на платформе, может чувствовать, что сначала должен признаться в этом и только потом объяснить, что с ним произошло», — пояснила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Молодые люди сами говорят, что их готовность рассказать взрослому о проблемах в интернете во многом зависит от того, какую реакцию они ожидают. По информации Свит, гнев, обвинения, наказание или лишение устройства могут стать барьером для раскрытия произошедшего.

«Это особенно тревожно, когда речь идет о таких серьезных проблемах, как травля в интернете, груминг или сексуальная эксплуатация», — подчеркнула эксперт.

По мнению эксперта, в таких ситуациях ребенку должен быть обеспечен максимально простой путь к помощи.

В России также обсуждают вопрос регулирования доступа детей к социальным сетям. Однако российские политики выступают против прямого запрета, считая это внутрисемейным вопросом. Вместо жестких ограничений они предлагают усиливать защиту несовершеннолетних от деструктивного контента и расширять меры родительского контроля.

Детей и взрослых научат пользоваться искусственным интеллектом

В России создадут специальные правила и рекомендации по безопасному использованию систем искусственного интеллекта. Эти стандарты направлены на обучение детей и взрослых основам безопасного применения цифровых технологий, распознаванию дипфейков и защите личных данных при работе с алгоритмами машинного обучения. Соответствующая концепция повышения уровня цифровой грамотности была утверждена Правительством РФ.

Также документ предусматривает создание единых рекомендаций по безопасному поведению в цифровой среде, учитывая особенности уязвимых категорий граждан. Еще планируют, что разработанные стандарты безопасности будут интегрированы в систему образования, начиная с детских садов и школ и заканчивая техникумами, вузами и программами повышения квалификации.

Для всех подготовят методические рекомендации по разработке корпоративных обучающих курсов по цифровой грамотности, которые станут обязательным элементом управления рисками. Информацию о новых стандартах будут передавать через нативную рекламу на интернет-порталах, в мобильных приложениях, социальных сетях и мессенджерах.

Антидроновые ружья выдадут сотрудникам «Почты России»

Антидроновые ружья теперь входят в список служебного и гражданского оружия, которое может быть выдано сотрудникам почтовых служб. Об этом сообщили в Правительстве РФ.

Список средств защиты почтовых работников расширили с учетом угроз, связанных с использованием беспилотных систем. В этот перечень также входят специальные техсредства «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Клиники мужского здоровья хотят открыть по всей стране

В каждом регионе России предложили открыть специализированные клиники мужского здоровья. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В этих учреждениях мужчины смогут пройти бесплатное комплексное обследование и получить квалифицированную медицинскую помощь.

Он отметил, что мужчины в среднем живут на десять лет меньше женщин. Он подчеркнул, что представители сильного пола реже посещают врачей и зачастую не проявляют должного внимания к своему здоровью. Парламентарий также указал на то, что это усугубляется распространенностью вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

По мнению депутата, создание таких клиник будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, передает РИА Новости.

В кинотеатрах отменили мировые премьеры

Голливудские блокбастеры «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» не будут транслировать в российских кинотеатрах в ближайшее время. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) РФ Алексей Воронков сообщил, что эти фильмы не выйдут в российский прокат ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте.

Воронков отметил, что даже при достижении договоренностей с американскими компаниями эти фильмы смогут появиться в российских кинотеатрах не раньше 1 апреля 2027 года. «Предсеансовое обслуживание», позволявшее кинотеатрам демонстрировать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения, также может быть прекращено.

Мировая премьера третьей части «Дюны» Дени Вильнёва и новых «Мстителей» от братьев Руссо запланирована на декабрь 2026 года. Ранее в России неофициальные показы голливудских фильмов часто начинались параллельно с мировым релизом или с небольшой задержкой.

Какие импортные товары упадут в цене до конца 2026 года

До конца 2026 года ожидается снижение цен на ряд популярных товаров. В частности, предполагается, что импортная одежда и электроника станут доступнее. Об этом сообщил Дмитрий Батюшенков, генеральный директор аналитической компании «Платформа ОФД».

«При более сильном рубле может продолжиться удешевление электроники, где средний ценник уже ниже прошлогоднего уровня. Этот тренд также может поддержать рост предложения более бюджетных моделей», — пояснил Батюшенков.

Он также отметил, что снижение цен на импортную одежду будет связано с редкими покупками и усилением конкуренции со стороны российских производителей. Батюшенков добавил, что в сегменте одежды и обуви количество покупок в годовом выражении уменьшилось на 6%, а в сегменте электроники продажи снизились на 5%.

В Индии кремировали мужчину, а через месяц нашли его живым в тюрьме

Семья в Индии кремировала сына. Однако через месяц мужчину нашли живым в тюрьме. Подробности этой истории сообщает издание Mirror.

5 августа 2026 года Рави Кумар пропал из дома. О его исчезновении семья сообщила в полицию, а уже через несколько дней нашли тело в заболоченной местности.

Из-за сильного разложения опознать погибшего было сложно. Родственники решили, что это Рави. После этого в городе Капуртхала провели поминальную церемонию и кремировали останки мужчины.

Но уже 2 сентября близкие Рави получили неожиданный звонок из центральной тюрьмы Капуртхалы. Им сообщили, что Кумар находится там с того самого дня, когда исчез.

Семья сразу же приехала в тюрьму и увидела, что заключенный действительно является их сыном. По словам мужчины, 5 августа его задержали за нарушение общественного порядка и в тот же день доставили в тюрьму.