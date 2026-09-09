Заморозки, ливни и ветер: какая погода нас ждет (и кому повезет больше всего)

Некоторые города ждут дожди Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вслед за осенью в Россию придут и заморозки. Северо-Запад страны накрывают атлантические циклоны с ветром до 22 м/с, а в Поволжье и на юге пройдут сильные ливни с грозами. Разбираемся, какие причуды погоды ждут нас в ближайшее время.

Центральная Россия

В столичном регионе ситуация особенно контрастная. В ночь на среду, 9 сентября, из‑за малооблачной погоды температура в Москве и области (в том числе в Ярославской, Владимирской, Тульской и Московской областях) может упасть до −1 °C. Из‑за угрозы заморозков в столице даже объявили «оранжевый уровень» опасности.

Уже к четвергу, 10 сентября, погода резко поменяется: регион окажется под влиянием тёплого сектора Азорского антициклона. Днём воздух прогреется до +21…+28 °C, осадков не предвидится. Однако уже в пятницу холодный фронт принесёт дожди и снизит температуру на 5–7 градусов.

Дальний Восток

На Курилах и Камчатке прогнозируют дожди и сильный ветер — до 23 м/с. На Чукотке холодно и сыро: ночью от −1 до +6 °C, днём +7…+13 °C, осадки смешанные. В Магаданской области почти всю неделю будут идти дожди, температура не поднимется выше +15 °C, передаёт NEWS.Ru.

Особенно холодно в Якутии. На севере и северо‑востоке республики ночью возможны заморозки до −3…−5 °C, днём +7…+13 °C, не исключены дожди с мокрым снегом. На юге и в центре Якутии днём ожидается +8…+15 °C, а ночью 0…+5 °C.

Северо-Запад

На Северо‑Западе погоду определяет атлантический циклон. В Ленинградской области ночью ожидается +4…+11 °C, к четвергу днём температура поднимется до +20 °C; в Санкт‑Петербурге — до +18…+20 °C.

При этом на Кольском полуострове и в Калининградской области с 8 по 10 сентября прогнозируют сильные дожди и штормовой ветер — порывы до 17–22 м/с. Об этом сообщает сервис «Погода Mail».

Юг и Поволжье

На юге европейской части России тепло, но погода остаётся неустойчивой. В Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях днём температура держится на уровне до +24 °C, но ночи становятся заметно прохладнее: к среде ожидается +7…+12 °C. В Краснодарском крае и Адыгее к середине недели дневные температуры снизятся до +21…+26 °C, ночью будет +15…+20 °C; осадки возможны местами.

В среду, 9 сентября, на Северном Кавказе местами пройдут дожди, в горах Дагестана возможны грозы. В Самарской области ожидается очень сильный дождь, а на юге Приволжского округа — ливни с грозами. К выходным в Татарстане и Башкортостане дневная температура опустится до +15…+20 °C.

Урал и Сибирь

А вот на Урале погода остаётся необычно тёплой для сентября. В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях днём температура не превысит +26 °C, ночью ожидается +10…+16 °C, местами пройдут дожди. На севере Урала ночью +7…+14 °C, днём +16…+22 °C, временами осадки.