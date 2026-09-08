Звание лучшего вратаря 2026 года может получить футболист из России: кто им станет

Журнал France Football опубликовал номинантов на приз лучшему голкиперу 2026 года. На трофей имени Льва Яшина впервые претендует российский вратарь Матвей Сафонов, который играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).
В сезоне-2025/26 Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россиянин провел 27 матчей во всех турнирах и 12 раз отыграл «на ноль». В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции, выиграл в Лиге чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Однако Сафонов не единственный, есть и другие претенденты. На приз также рассчитывают: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Яссин Буну («Аль‑Хиляль», Марокко), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Швейцария), Жоан Гарсия («Барселона», Испания), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» / «Челси», Аргентина), Эдуар Менди («Аль‑Ахли», Сенегал), Давид Райя («Арсенал», Испания), Унаи Симон («Атлетик» Бильбао, Испания) и Возинья («Шавеш» / «Коло‑Коло», Кабо‑Верде).
Обладателя приза объявят 26 октября 2026 года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне.
«Золотой мяч» — награда, которую вручают лучшему игроку чемпионата мира по футболу по версии Международной федерации футбола (ФИФА).