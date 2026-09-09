НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,47
EUR 100,50
Снесли пристройку к памятнику
Что в наборе первоклассника
Ярославль из Лего
Новый микрорайон
Где провести роскошный корпоратив
Что с бензином
Въехал в людей
Птица Говорун в Ярославле
Отца и дочь спасли из болота
Страна и мир Фоторепортаж «Гробы висели». Как люди раскапывают могилы родных, чтобы спасти их останки от затопления. Жуткий репортаж с кладбища

«Гробы висели». Как люди раскапывают могилы родных, чтобы спасти их останки от затопления. Жуткий репортаж с кладбища

Река разрушила сельское кладбище и унесла останки

241
На кладбище сейчас работают копальщики. Им предстоит выкопать 51 могилу | Источник: Илья Чикотин / 72.RU На кладбище сейчас работают копальщики. Им предстоит выкопать 51 могилу | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

На кладбище сейчас работают копальщики. Им предстоит выкопать 51 могилу

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Из могилы копальщик по имени Павел достает ребро.

— Это, наверное, дедушка! Он будет под номером 26. А 27 будет бабушка, — говорит Галина Филатова. Она стоит возле могилы своих родных и следит за эксгумацией.

Следом из-под земли Павел вытаскивает череп и крупные кости.

— Да, кость большая. Копай, Паша, копай! Кости покрупнее — пусть это будет дедушка. Дедушка у меня золотой был. Не пил и не курил. Точно, это дедушка! — смотрит на кости Галина.

В селе Бронниково Тюменской области местные жители выкапывают останки родных из могил. Берег Иртыша обрушается — кости, гробы и кресты падают в реку. На протяжении 10 лет родные просили власти перезахоронить останки их близких. Но сделать это решили только сейчас. Читайте этот жуткий репортаж наших коллег из 72.RU.

«Река уничтожила деревню»

Летом в Тюменской области из-за аномального количества осадков был небывалый паводок. Реки в разных районах региона и в самой Тюмени затопили сотни домов и участков. Убытки до сих пор подсчитывают.

При этом ни один дом в селе Бронниково не вошел в число пострадавших от паводка. Иртыш, как и в прошлые годы, этим летом разрушил только берег кладбища.

Сейчас кладбище в Бронниково заканчивается обрывом. Местные жители помнят, что в 60-х еще далеко за пределами погоста было продолжение села — стояли церковь, школа, почта, дома. Постепенно куски берега падали в реку.

— Метров 800 от деревни ушло под воду. Это около десятка домов. Деревня была где-то на середине Иртыша, — делится местная жительница Любовь Балуева.

Берег постепенно рушится | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Берег постепенно рушится | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Берег постепенно рушится

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Возле церкви было еще одно кладбище, которое называли церковным. Другой местный житель, Анатолий Бронников, говорит, что на нем в основном хоронили священнослужителей. В 70-х погост полностью смыло в реку.

— Мы еще пацанами бегали там и монеты собирали. Деньги раньше на могилы клали. Находили там кресты. Помню, один парень нашел большой позолоченный крест и сдал его, — делится воспоминаниями Анатолий.

Берег современного кладбища начал обрушаться в начале 90-х, делится воспоминаниями Анатолий. На новом погосте хоронили жителей и из соседних поселений: из Аремзян, Шестакова, Бабандина, Ушарова. Останки тел просто уплыли по Иртышу.

— И первые могилки обвалились, оградки начали падать. Люди стали перезахоранивать. Кто успел — перезахоронили, кто нет — просто в реку всё свалилось. Об этом писали в газетах, люди обращались в администрацию, — говорит Анатолий Бронников.

Тюменцев возмущало, что в том числе могилы участников ВОВ падают в воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Тюменцев возмущало, что в том числе могилы участников ВОВ падают в воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Тюменцев возмущало, что в том числе могилы участников ВОВ падают в воду

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Николай родился и вырос в Бронниково | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Николай родился и вырос в Бронниково | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Николай родился и вырос в Бронниково

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Его сосед Николай Щинников тоже говорит, что берег регулярно смывала река: «Как я родился. Это с 1974 года», — уточняет он. Помнит про одного местного активиста, который пытался решить проблему.

— Был один местный житель по имени Таип. Пробивной. И за это кладбище взялся. Писал, что кладбище обваливается, а мы покойников кости с водой пьем. Только потом [власти] начали оповещать, чтобы кто мог своих перезахоронил, — вспоминает Николай Щинников.

Анатолий живет в Бронниково. На кладбище похоронены его родные | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Анатолий живет в Бронниково. На кладбище похоронены его родные | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Анатолий живет в Бронниково. На кладбище похоронены его родные

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Из-за Иртыша люди стали уезжать из деревни. Сейчас в Бронниково осталось всего несколько местных жителей. Остальные — дачники.

— Дома обваливались. Люди стали уезжать. Сейчас тут нет магазина даже, ближайший в 10 километрах. Да, река уничтожила деревню, — говорит Анатолий Бронников.

«Никому это было не нужно»

Любовь Балуева держит в руках пачку свидетельств о смерти. В 2018 году край берега приблизился к могилам ее близких — до воды оставалось 100 метров. Тогда семья решила эксгумировать тела и перезахоронить их в Тобольске на Алемасовском кладбище.

— У нас там были папа, мамина сестра, брат, мамин брат, соседи и другие родные. Всего 12 человек. Заказали фирму, они приехали, выкопали. Мы заплатили за всё 300 тысяч. Разрешение получить было проще, — говорит Любовь Балуева.

Любовь рисует, как раньше выглядело Бронниково. Десятки домов ушли под воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Любовь рисует, как раньше выглядело Бронниково. Десятки домов ушли под воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Любовь рисует, как раньше выглядело Бронниково. Десятки домов ушли под воду

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Она уточняет, что 300 тысяч вышло при условии, что некоторые останки клали в одну могилу. Не у всех в селе была возможность за свой счет перезахоронить родных.

— Об обвале знал еще Янко (Степан Иванович Янко — бывший глава Малозоркальцевского муниципального образования (сельсовета) в Тобольском районе Тюменской области. — Прим. ред.). Говорили, что денег нет. Никому это было не нужно, — рассуждает Любовь. — Я считаю, что любой власти по барабану. К примеру, как только вода у нас поднимается, я звоню в администрацию насчет дороги. Они говорят: «Мы видим». А что толку, что видят?

Кстати, на этом откапывании, где присутствовал наш журналист, были и представители администрации. Прибыли на кладбище, чтобы контролировать ход работ. Одна дама вышла из машины и сказала, что работает в администрации два года и ничего сказать по поводу происходящего не может, хотя именно сельская администрация должна отвечать за сохранность могил и кладбища. При этом попросила не писать подробности о том, как раскапывают могилы. Редакция 72.RU отправила официальный запрос в администрацию Малозоркальцевского сельского поселения, но ответ пока не получила. Ждем.

«Приедем и говорим: „Держитесь, мы вас выкопаем!"»

— Ой, бабушкина челюсть, наверное, отпала. Это точно бабушкины ребрышки — такие тонюсенькие. Она худенькая у нас была, — стоит возле могилы своих родных и смотрит, как выкапывают кости, Галина Филатова.

— Мне хотя бы примерно знать, чтобы сильно их не перепутать. Бабушка была маленькая и худенькая. Дедушка поплотнее, — обращается ко мне пенсионерка и наблюдает за тем, как копальщик достает останки и сортирует их по разным сторонам. — К дедушке же бабушкину табличку не приделаешь.

На глазах Галины слезы&nbsp;— от ветра или от воспоминаний | Источник: Илья Чикотин / 72.RU На глазах Галины слезы&nbsp;— от ветра или от воспоминаний | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

На глазах Галины слезы — от ветра или от воспоминаний

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Так раскладывают кости по пакетам | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Так раскладывают кости по пакетам | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Так раскладывают кости по пакетам

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
В таком состоянии все кости | Источник: Илья Чикотин / 72.RU В таком состоянии все кости | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В таком состоянии все кости

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Галина приехала на кладбище из деревни Медведчикова в 10 утра, чтобы следить за работой копальщиков. Ей важно знать, в мешки под какими номерами положат кости ее дедушки с бабушкой — Кирилла Тарасова и Марии Кугаевской.

— Сейчас чувствую успокоение. Их увезут отсюда — и у меня проблема отпадет. Зять говорит: «Мы сколько сюда бензина сожгли ездить!» А мы приезжали, чтобы посмотреть, упали и не упали. Приедем и говорим: «Держитесь, мы скоро вас выкопаем!» — рассказывает и не отрывает глаза от земли Галина Филатова.

На другом кладбище останки захоронят и поставят новые кресты | Источник: Илья Чикотин / 72.RU На другом кладбище останки захоронят и поставят новые кресты | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

На другом кладбище останки захоронят и поставят новые кресты

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Она говорит, что в прошлом году ее дочери обращались в администрацию с просьбой дать разрешение на перезахоронение близких в родной деревне Медведчикова. Но сделать этого не получилось.

— Люди возмущались. Гробы висели. Нам обещали перезахоронить в прошлом году. Выделяли деньги. А потом всё — куда-то деньги делись. Глава сказал: «А зачем там хоронили?» А как зачем? Здесь же деревня была. И берег не падал, — рассуждает пенсионерка.

Так Павел сортирует кости | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Так Павел сортирует кости | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Так Павел сортирует кости

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Галина единственная сегодня, кто пришел последить за процессом, чтобы останки не перепутали. Но были и другие родственники, которые приезжали в другие дни | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Галина единственная сегодня, кто пришел последить за процессом, чтобы останки не перепутали. Но были и другие родственники, которые приезжали в другие дни | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Галина единственная сегодня, кто пришел последить за процессом, чтобы останки не перепутали. Но были и другие родственники, которые приезжали в другие дни

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Всего работают 5 человек | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Всего работают 5 человек | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Всего работают 5 человек

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Оградки валятся в воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Оградки валятся в воду | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Оградки валятся в воду

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

Копальщик Павел продолжает доставать из земли оранжево-серые кости. Марию Кугаевскую хоронили в 1968 году, Кирилла Тарасова — в 1964-м. Гробы и одежда давно сгнили. ДНК-экспертизу проводить не будут, поэтому остается сравнивать только по размеру останков.

— Бабушка работала дояркой, дед — трактористом. С дедушкой были хорошие отношения — он был у меня и за отца, и за дедушку, — делится воспоминаниями Галина. — Люди жили и работали. И их в Иртыш унесет?

Копальщик достает последние кости. Сверху кладет номер — нужно сделать фото для администрации. Останки перемещают в мусорные пакеты. Галина берет мешки в руки: «Вот бабушка и дедушка». Кости похоронят на Алемасовском кладбище в Тобольске.

С номерами кости кладут в мешок | Источник: Илья Чикотин / 72.RU С номерами кости кладут в мешок | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

С номерами кости кладут в мешок

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU
Пакеты грузят в грузовик и везут в Тобольск | Источник: Илья Чикотин / 72.RU Пакеты грузят в грузовик и везут в Тобольск | Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Пакеты грузят в грузовик и везут в Тобольск

Источник:
Илья Чикотин / 72.RU

О кладбище в селе Бронниково мы писали в прошлом году. Тогда жители отправляли фото костей, которые смывает река, — останки висели на обрыве. И объясняли, что такая ситуация происходит больше десяти лет.

Похожая ситуация с обрушением берега произошла в селе Казанском. Там жители с 2008 года просили укрепить им берег. Но власти приняли решение снести дома, чтобы избежать падения построек в реку.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МалышкинаАнастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Кладбище Эксгумация Память Затопленная деревня Могила Река Иртыш Наводнение Останки людей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Рекомендуем