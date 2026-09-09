В школах ввели единые правила для оценки знаний учеников: детали

Минпросвещения также установило рекомендации по проверке других заданий Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Школы в регионах России получили от Минпросвещения РФ единые критерии выставления оценок по основным школьным предметам. Эти рекомендации должны сделать отметки за знания учеников более объективными, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий — их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений», — сказал Кравцов в разговоре с ТАСС.

Федеральный институт педагогических измерений уже одобрил новые правила. Эти нормы призваны обеспечить единообразие в оценке различных типов школьных заданий, независимо от географического расположения учебных заведений.

Кроме того, получать оценки дети теперь будут не только за знания, но и за поведение. Масштабный эксперимент ввели с 1 сентября 2026 года. В нем примут участие все регионы страны — по 10 школ от каждого субъекта России.

Оценивать поведение станут у учеников 2–8-х классов. Первоклассников и старшеклассников из этой системы исключили.