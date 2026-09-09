НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,47
EUR 100,50
Снесли пристройку к памятнику
Что в наборе первоклассника
Ярославль из Лего
Новый микрорайон
Где провести роскошный корпоратив
Что с бензином
Въехал в людей
Птица Говорун в Ярославле
Отца и дочь спасли из болота
Образование В школах ввели единые правила для оценки знаний учеников: детали

В школах ввели единые правила для оценки знаний учеников: детали

Эта мера должна привести к объективности

139
Минпросвещения также установило рекомендации по проверке других заданий | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUМинпросвещения также установило рекомендации по проверке других заданий | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Минпросвещения также установило рекомендации по проверке других заданий

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Школы в регионах России получили от Минпросвещения РФ единые критерии выставления оценок по основным школьным предметам. Эти рекомендации должны сделать отметки за знания учеников более объективными, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам. В регионы также направили рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных, практических работ, проектов и других заданий — их согласовали с Федеральным институтом педагогических измерений», — сказал Кравцов в разговоре с ТАСС.

Федеральный институт педагогических измерений уже одобрил новые правила. Эти нормы призваны обеспечить единообразие в оценке различных типов школьных заданий, независимо от географического расположения учебных заведений.

Кроме того, получать оценки дети теперь будут не только за знания, но и за поведение. Масштабный эксперимент ввели с 1 сентября 2026 года. В нем примут участие все регионы страны — по 10 школ от каждого субъекта России.

Оценивать поведение станут у учеников 2–8-х классов. Первоклассников и старшеклассников из этой системы исключили.

И это далеко не все изменения для школьников в новом учебном году. На уроках учеников ждут новые предметы, учебники, а кого-то и отмена домашних заданий. Узнать подробнее обо всех нововведениях можно здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование Школа Оценка Минпросвещения РФ Учитель Ученик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Звучит логично. Потому что когда-то в одной школе за одно и то же сочинение я получала 5, а в другой 3. Все же должна быть едина система оценки.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем