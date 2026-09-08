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Развлечения «Девушка из окна подарила сладости»: промышленный альпинист проснулся знаменитым после одного видео

«Девушка из окна подарила сладости»: промышленный альпинист проснулся знаменитым после одного видео

Рассказываем его историю в одном коротком ролике

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Самый популярный альпинист Екатеринбурга честно рассказал о плюсах и минусах своей работы

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

31-летний альпинист Юсуф Ашуров в один день проснулся знаменитым. Во время высотных работ в Екатеринбурге он вручил розу через форточку прямо в руки местной жительницы, угостившей его печеньем. Ролик разлетелся по соцсетям и собрал сотни тысяч лайков.

Выяснилось, что Юсуф приехал в Россию из Таджикистана 7 лет назад. Был сантехником в Москве, пока не наткнулся в интернете на видео о промышленных альпинистах — и понял: это его. Подробную историю можно посмотреть в видео выше.

Зарабатывает Юсуф в сезон по 200–300 тысяч. Зимой — сосульки и снег, летом — фасады и поздравления. Самый необычный заказ был в ЖК «Нагорный»: мужчина попросил эффектно поздравить жену с днем рождения. А вот на «Высоцкий» альпиниста пока не зовут, хотя он очень хочет.

В Екатеринбург Юсуф переехал 4 года назад — к девушке, с которой познакомился в интернете. Здесь они вместе купили квартиру, поженились и завели двоих детей. Блог парень ведет на таджикском и узбекском, но теперь, когда подписчиков из России становится всё больше, переходит на русский.

«Земляки узнают, фоткаются. В комментариях пишут: "Пусть Аллах бережет тебя". Негатива почти нет», — говорит он.

После вирусного видео у альпиниста появилась мечта — устроить благотворительный спуск к окнам детских домов, чтобы поздравить детей. А еще он заказал костюм Человека-паука и готовится к первому развлекательному заказу на 32-м этаже.

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Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Альпинист Видео Истории Блогер Промышленный альпинизм
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