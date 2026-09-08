«Хазяевам» пришел конец? Почему главный блогерский союз Рунета рухнул накануне свадьбы Эксайла

В конфликте между Фрейм Таймером и участниками «Хазяев» появился новый виток. Подписчики заметили, что Александр не полетел на мальчишник Ильи Эксайла после громкого июльского скандала между блогерами. Илья впервые публично прокомментировал конфликт.
Кто такие «Хазяева»
«Хазяева» — объединение популярных русскоязычных стримеров и блогеров, которые вместе снимают развлекательный контент и проводят совместные трансляции.
Изначально в состав сквада входили Александр Paradeev1ch Парадеев, Илья Exile Яцкевич, Александр Frame Tamer Ермолаев, Влад Kuertov Куертов, Данила Danila_Gorilla Фурцев, Константин PlohoyParen Смоляр и Алексей Koreshzy Деревяшкин. Позже к стримерам присоединился ютьюбер Андрей Кокошка. Официально он не входит в состав «Хазяев», хоть и регулярно в шутку заявляет о желании вступить в него.
Кроме того, в большинстве роликов Ильи Эксайла участвует актер Илья Сатир, периодически появляется блогер Влад Роговский. Участники стали известны благодаря стримам, совместным поездкам, челленджам, IRL-контенту и крупным развлекательным проектам. Команда регулярно появляется вместе не только в эфирах, но и в роликах друг друга.
При этом у каждого участника остается собственная аудитория и отдельные проекты. «Хазяева» также известны крупными рекламными интеграциями и сотрудничеством с коммерческими партнерами. Именно вопрос рекламных контрактов с букмекерскими компаниями стал причиной нынешних разногласий с Frame Tamer. Несмотря на конфликт, участники долгое время публично называли друг друга близкими друзьями.
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Не позвали на мальчишник Эксайла?
В ноябре 2025 года Илья Яцкевич, который известен под псевдонимом Exile, сделал предложение своей девушке Каролине после восьми лет отношений. В 2026-м парочка начала планировать свадьбу.
6 сентября 2026 года участники объединения начали делиться фото из самолета — все вместе они отправились на мальчишник Эксайла в Бангкок. Вот только Фрейм Таймера на совместных кадрах не было. В это время он проводил стрим и с улыбкой подыгрывал обсуждениям поездки, изображая, будто впервые о ней слышит. Фанаты «Хазяев» начали бурно обсуждать, что дружбе ребят конец.
На фоне этого Илья Эксайл решил обратиться к аудитории: «Я понимаю ваши переживания, у нас правда есть недопонимания. У меня на носу важнейшее событие всей жизни, и я очень хочу прекратить эту бесконечную партию по выяснению отношений. Я веду свою деятельность, чтобы дарить людям исключительно позитивные эмоции, мне жаль, что это всё происходит в медиа».
Почему поссорились «Хазяева»
Нынешняя ссора выросла из более старого спора о рекламе букмекерских компаний. Фрейм Таймер давно выступает против БК и еще несколько лет назад публично говорил о своем отношении к этой индустрии.
Весной 2026 года Фрейм Таймер отказался участвовать в одном из общих проектов команды, связанном с букмекерским партнером. Остальные участники продолжили сотрудничество с БК.
Для Александра это стало вопросом личных принципов. Для его друзей возникло другое противоречие: человек выступал против рекламы букмекеров, но до этого уже появлялся в проектах, где такая реклама была частью контента.
После этого отношения некоторое время оставались относительно спокойными. В июле «Хазяева» вместе с Бустером даже подарили Александру на день рождения квадроцикл.
Но в конце июля 2026 года Фрейм Таймер на трансляции в честь своего дня рождения в шутку загадал желание, чтобы участников «Хазяев» «отписали от БК». Для друзей это прозвучало особенно остро, поскольку букмекерские контракты являются частью их заработка.
Кореш тогда напомнил, что Александр раньше участвовал в совместных трансляциях с рекламой букмекеров: «Дело в том, что у нас всегда была реклама букмекера, а Саня с нами охотно стримил. Даже тот прыжок Парадеича на „Матизе“ тоже был с букмекером».
После резко отреагировал Андрей Кокошка: он заявил, что Александр не раз публично говорил о нем и Владе Раговском в негативном ключе, а теперь, по мнению Андрея, пытается представить себя пострадавшей стороной: «На протяжении нескольких лет он регулярно негативно высказывается в мой адрес и в адрес Влада Раговского, обсуждает нас на стримах и формирует у своей аудитории негативное отношение».
В финале публикации Кокошка заявил, что увидел на стриме Александра обсуждение их личной переписки и резкие высказывания в свой адрес. Он добавил, что не собирается игнорировать ситуацию: «Когда человек переходит границы, переходя к унижениям, оскорблениям и манипуляциям, молчать я не собираюсь», — добавил блогер.
Позднее Кокошка удалил эти публикации, однако пользователи успели их заскринить.
Данила Горилла пошел дальше и заявил, что Александр якобы слишком жестко придерживается собственного принципа, из-за чего сам ограничивает свое участие в совместных проектах: «Чел буквально возвел свой принцип в невероятный абсолют: сам от этого страдает, никуда не выходит и не может прийти на стрим, придумал себе проблему и под этим видом сладко и гладко манипулирует аудиторией».
Конфликт вредит репутации
По словам Ильи, публичная часть конфликта уже доставляет неприятности не только самим участникам, но и их аудитории. Поэтому он попросил отказаться от оскорблений и не занимать сторону, не зная всех обстоятельств.
«Так в интернете, конечно, не работает, но попрошу вас перестать оскорблять и необоснованно хейтить ребят, не видя общей картины и позиций. У каждой компании друзей бывают сложные этапы. Не вешайте нос, не унывайте и верьте в лучшее. Я во всём разберусь!» — попросил стример.
Эксайл также отдельно предупредил зрителей о коротких фрагментах из TikTok. По его мнению, делать серьезные выводы об отношениях друзей по вырезанным из контекста моментам неправильно. Илья подчеркнул, что Александр остается частью канала и его близким другом. Более того, Эксайл утверждает, что они неоднократно обсуждали конфликт лично и продолжат это делать.
«Безусловно, Саша — это часть канала, его никто не стирал из истории и делать этого не будет. Он мой близкий друг, которого я очень ценю и уважаю. Я неоднократно с ним лично обсуждал всю эту ситуацию, чтобы всё решить и продолжу этим заниматься», — подчеркнул он.
Отдельно Эксайл ответил на вопрос о свадьбе. По его словам, приглашения получили все близкие друзья без исключения. А вот появятся ли они на торжестве, каждый решит сам.
Как думаете, помирятся?