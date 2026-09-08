«Хазяевам» пришел конец? Почему главный блогерский союз Рунета рухнул накануне свадьбы Эксайла

Участники «Хазяев» вместе встретили 2026 год — тогда вся банда была еще в сборе Источник: worldtamer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В конфликте между Фрейм Таймером и участниками «Хазяев» появился новый виток. Подписчики заметили, что Александр не полетел на мальчишник Ильи Эксайла после громкого июльского скандала между блогерами. Илья впервые публично прокомментировал конфликт.

Кто такие «Хазяева» Узнать «Хазяева» — объединение популярных русскоязычных стримеров и блогеров, которые вместе снимают развлекательный контент и проводят совместные трансляции. Изначально в состав сквада входили Александр Paradeev1ch Парадеев, Илья Exile Яцкевич, Александр Frame Tamer Ермолаев, Влад Kuertov Куертов, Данила Danila_Gorilla Фурцев, Константин PlohoyParen Смоляр и Алексей Koreshzy Деревяшкин. Позже к стримерам присоединился ютьюбер Андрей Кокошка. Официально он не входит в состав «Хазяев», хоть и регулярно в шутку заявляет о желании вступить в него. Кроме того, в большинстве роликов Ильи Эксайла участвует актер Илья Сатир, периодически появляется блогер Влад Роговский. Участники стали известны благодаря стримам, совместным поездкам, челленджам, IRL-контенту и крупным развлекательным проектам. Команда регулярно появляется вместе не только в эфирах, но и в роликах друг друга. При этом у каждого участника остается собственная аудитория и отдельные проекты. «Хазяева» также известны крупными рекламными интеграциями и сотрудничеством с коммерческими партнерами. Именно вопрос рекламных контрактов с букмекерскими компаниями стал причиной нынешних разногласий с Frame Tamer. Несмотря на конфликт, участники долгое время публично называли друг друга близкими друзьями.



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Не позвали на мальчишник Эксайла?

В ноябре 2025 года Илья Яцкевич, который известен под псевдонимом Exile, сделал предложение своей девушке Каролине после восьми лет отношений. В 2026-м парочка начала планировать свадьбу.

6 сентября 2026 года участники объединения начали делиться фото из самолета — все вместе они отправились на мальчишник Эксайла в Бангкок. Вот только Фрейм Таймера на совместных кадрах не было. В это время он проводил стрим и с улыбкой подыгрывал обсуждениям поездки, изображая, будто впервые о ней слышит. Фанаты «Хазяев» начали бурно обсуждать, что дружбе ребят конец.

В начале сентября Эксайл, Парадеевич и Кокошка вместе тусовались в Нью-Йорке Источник: exile_music / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне этого Илья Эксайл решил обратиться к аудитории: «Я понимаю ваши переживания, у нас правда есть недопонимания. У меня на носу важнейшее событие всей жизни, и я очень хочу прекратить эту бесконечную партию по выяснению отношений. Я веду свою деятельность, чтобы дарить людям исключительно позитивные эмоции, мне жаль, что это всё происходит в медиа».

Почему поссорились «Хазяева»

Нынешняя ссора выросла из более старого спора о рекламе букмекерских компаний. Фрейм Таймер давно выступает против БК и еще несколько лет назад публично говорил о своем отношении к этой индустрии.

Весной 2026 года Фрейм Таймер отказался участвовать в одном из общих проектов команды, связанном с букмекерским партнером. Остальные участники продолжили сотрудничество с БК.

Для Александра это стало вопросом личных принципов. Для его друзей возникло другое противоречие: человек выступал против рекламы букмекеров, но до этого уже появлялся в проектах, где такая реклама была частью контента.

После этого отношения некоторое время оставались относительно спокойными. В июле «Хазяева» вместе с Бустером даже подарили Александру на день рождения квадроцикл.

Frame Tamer не отказывается от своей позиции против рекламы букмекерских компаний и объясняет ее личными принципами Источник: worldtamer / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но в конце июля 2026 года Фрейм Таймер на трансляции в честь своего дня рождения в шутку загадал желание, чтобы участников «Хазяев» «отписали от БК». Для друзей это прозвучало особенно остро, поскольку букмекерские контракты являются частью их заработка.

Кореш тогда напомнил, что Александр раньше участвовал в совместных трансляциях с рекламой букмекеров: «Дело в том, что у нас всегда была реклама букмекера, а Саня с нами охотно стримил. Даже тот прыжок Парадеича на „Матизе“ тоже был с букмекером».

После резко отреагировал Андрей Кокошка: он заявил, что Александр не раз публично говорил о нем и Владе Раговском в негативном ключе, а теперь, по мнению Андрея, пытается представить себя пострадавшей стороной: «На протяжении нескольких лет он регулярно негативно высказывается в мой адрес и в адрес Влада Раговского, обсуждает нас на стримах и формирует у своей аудитории негативное отношение».

В финале публикации Кокошка заявил, что увидел на стриме Александра обсуждение их личной переписки и резкие высказывания в свой адрес. Он добавил, что не собирается игнорировать ситуацию: «Когда человек переходит границы, переходя к унижениям, оскорблениям и манипуляциям, молчать я не собираюсь», — добавил блогер.

Кокошка обвинил Frame Tamer в публичных унижениях, манипуляциях и двойных стандартах Источник: misterkokoshka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позднее Кокошка удалил эти публикации, однако пользователи успели их заскринить.

Данила Горилла пошел дальше и заявил, что Александр якобы слишком жестко придерживается собственного принципа, из-за чего сам ограничивает свое участие в совместных проектах: «Чел буквально возвел свой принцип в невероятный абсолют: сам от этого страдает, никуда не выходит и не может прийти на стрим, придумал себе проблему и под этим видом сладко и гладко манипулирует аудиторией».

Конфликт вредит репутации

По словам Ильи, публичная часть конфликта уже доставляет неприятности не только самим участникам, но и их аудитории. Поэтому он попросил отказаться от оскорблений и не занимать сторону, не зная всех обстоятельств.

«Так в интернете, конечно, не работает, но попрошу вас перестать оскорблять и необоснованно хейтить ребят, не видя общей картины и позиций. У каждой компании друзей бывают сложные этапы. Не вешайте нос, не унывайте и верьте в лучшее. Я во всём разберусь!» — попросил стример.

Эксайл подтвердил, что, несмотря на разногласия, продолжает считать Frame Tamer близким другом Источник: exile_music / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эксайл также отдельно предупредил зрителей о коротких фрагментах из TikTok. По его мнению, делать серьезные выводы об отношениях друзей по вырезанным из контекста моментам неправильно. Илья подчеркнул, что Александр остается частью канала и его близким другом. Более того, Эксайл утверждает, что они неоднократно обсуждали конфликт лично и продолжат это делать.

«Безусловно, Саша — это часть канала, его никто не стирал из истории и делать этого не будет. Он мой близкий друг, которого я очень ценю и уважаю. Я неоднократно с ним лично обсуждал всю эту ситуацию, чтобы всё решить и продолжу этим заниматься», — подчеркнул он.

Отдельно Эксайл ответил на вопрос о свадьбе. По его словам, приглашения получили все близкие друзья без исключения. А вот появятся ли они на торжестве, каждый решит сам.