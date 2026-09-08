Вы удивитесь тому, что готовят дома Лазарев, Успенская и Утяшева: секреты любимых блюд звезд

Что едят дома российские знаменитости Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

На красных дорожках — кутюрье, на кухне — бабушкины секреты. Мы редко видим знаменитостей в фартуках, но это не значит, что им нечего рассказать о готовке. Наши артисты те еще хозяюшки.

Мы собрали 5 рецептов от российских селеб, которыми они удивляют своих близких. Здесь нет сложных молекулярных техник, но есть семейные секреты, которые передаются из поколения в поколение: борщ, который нужно настоять, рассыпчатая ватрушка, салат, который становится вкуснее, когда немного постоит. Загляните в подборку, может быть, вам тоже что-нибудь приглянется.

Мясо с яблоками в рукаве от Ляйсан Утяшевой

Рецепт мяса с яблоками в рукаве проверен поколениями. Это одно из любимых блюд гимнастки Ляйсан Утяшевой к праздничному столу, о котором ей рассказала еще бабушка. Яблоки дают мясу легкую кислинку и сочность, а рукав экономит силы и время.

Мясо с яблоками в рукаве — один из любимых рецептов Ляйсан Утяшевой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ингредиенты:

мясо индейки — 600–700 г;

яблоки — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

соль, перец, любимые специи — по вкусу.

Соус:

50 мл оливкового масла;

укроп, сок лимона, соль, перец.

Как готовить:

Мясо натереть соусом. Яблоки нарезать дольками, лук — кольцами. Всё сложить в рукав для запекания, сверху сделать 2–3 прокола, чтобы пар выходил. Запекать при температуре 220 °C примерно 50–60 минут (время зависит от вида мяса).

Любимый салат Сергея Лазарева

Сам Сергей честно признаётся: готовить не любит и не умеет. Однако этот салат — исключение. Его прелесть в том, что он всегда получается разным. Всё зависит от того, что нашлось в холодильнике у певца.

Сергей Лазарев не любит готовить Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Основной рецепт такой:

помидоры, огурцы, сладкий перец — в произвольных пропорциях;

чеснок — 3–4 зубчика;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — по вкусу;

лимонный сок — 1–2 ст. л.;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. л. (можно заменить яблочным);

черный молотый перец, соль — по вкусу.

Как готовить:

Овощи нарезать произвольно, как нравится. Чеснок мелко порубить. Смешать масло, уксус, лимонный сок, перец и чеснок — это заправка. Залить овощи заправкой, перемешать и дать настояться 10–15 минут.

Любимым этот салат для певца делает заправка. Ее нужно подготовить как следует.

Оливье «по-успенски»

Любовь Успенская не скрывает: если бы не сцена, то она бы стала шеф‑поваром. Ее оливье — это смелая версия классики. Без картошки и колбасы, зато с креветками и свежим хрустом.

Любовь Успенская придумала свою версию салата оливье Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ингредиенты:

корень сельдерея (отварной) вместо картошки;

креветки (отварные) вместо колбасы;

свежие огурцы (без кожуры) вместо соленых;

замороженный молодой горошек вместо консервированного;

морковь (отварная) — 1 шт.;

яйца (отварные) — 2–3 шт.;

красный лук — небольшая луковица;

зеленый лук, укроп — по вкусу;

майонез — для заправки.

Как готовить:

Все ингредиенты нарезать кубиками примерно одного размера. Аккуратно смешать ингредиенты в большой миске. Добавить зелень, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Сочетание свежего огурца и креветок дает блюду «морской» и свежий акцент, а сельдерей добавляет приятную текстуру. Такой салат получается легче классического, но не менее праздничным.

Королевская ватрушка от Ирины Пеговой

Этот пирог Ирина испекла во время самоизоляции. Выпечка сразу покорила семью актрисы простотой и вкусом. Пегова даже дала ему название «рассыпуха» из-за теста в виде нежной крошки, которое обволакивает творожную начинку.

Ирина Пегова придумала рецепт пирога, который очень понравился ее семье Источник: pegovairina/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ингредиенты для начинки:

творог — 500 г;

сахар — 1/2 стакана;

ванилин — 1 пакетик;

яйца — 4 шт.

Ингредиенты для теста (масляная крошка):

сливочное масло — 250 г;

мука — 1,5 стакана;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 1/2 стакана (для сладкой версии).

Как готовить:

Для начинки всё смешать миксером до однородной массы. Масло натереть на терке, соединить с мукой, разрыхлителем и сахаром, порубить ножом до состояния мелкой крошки. Форму смазать маслом. Высыпать половину крошки, сверху — творожную начинку, затем покрыть оставшейся крошкой. Выпекать при 180 °C около 45 минут до золотистой корочки.

Секрет в том, чтобы не замешивать тесто, а именно рубить. Тогда крошка получается рассыпчатой и воздушной.

Борщ по-домашнему от Николая Расторгуева

Для лидера «Любэ» хороший борщ — это почти ритуал. Он уверен, что во время готовки главное не торопиться. Долгий бульон, правильная зажарка и время, чтобы суп «настоялся» — вот что делает борщ настоящим.

Николай Расторгуев очень любит борщ Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рецепта борща Николай Расторгуев не оставлял, но поделился, что полюбил суп еще в детстве, когда его готовила мама.

Ингредиенты:

говядина на кости — 500 г;

свекла — 1 шт.;

картофель — 3–4 шт.;

капуста — 300 г;

лук, морковь — по 1 шт.;

чеснок, лавровый лист, зелень — по вкусу;

уксус или лимонный сок — 1 ч. л. (чтобы свекла сохранила цвет);

растительное масло, соль — по вкусу.

Как готовить:

Говядину варить 1,5–2 часа, снимая пену. Посолить в конце. Свеклу натереть, слегка обжарить на масле, добавить уксус/лимонный сок и тушить 10 минут. Лук и морковь обжарить до мягкости. В кипящий бульон положить картофель, через 10 минут — капусту. Добавить зажарку и свеклу, варить еще 7–10 минут. В конце положить чеснок, лавровый лист и зелень. Дать настояться 20–30 минут перед подачей.