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Политика Путин созвонился с Трампом: что известно о переговорах

Путин созвонился с Трампом: что известно о переговорах

Президенты беседовали целый час

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Президенты России и США условились оставаться на связи | Источник: The White House / XПрезиденты России и США условились оставаться на связи | Источник: The White House / X

Президенты России и США условились оставаться на связи

Источник:

The White House / X

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они общались целый час и обсудили итоги визита американских спецпосланников в Москву и Киев.

Содержание разговора политиков не раскрывают. По словам помощника президента Юрия Ушакова, сегодняшнее обсуждение Путина и Трампа носит строго конфиденциальный характер.

Он заявил, что может рассказать о разговоре двух лидеров «только в общих чертах». Еще Ушаков упомянул об итогах поездки спецпосланников Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. В Москве их «оценили со знаком плюс».

Во время обсуждения Трамп упоминал о скорейшем урегулировании украинского конфликта, которое смогло бы открыть масштабные перспективы для возобновления отношений между Россией и США, добавил Ушаков. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства Москвы и Вашингтона.

Что еще обсудили президенты

  • Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО;

  • Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства;

  • Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы;

  • президенты России и США условились оставаться на связи, будут по мере необходимости созваниваться друг с другом.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Владимир Путин Дональд Трамп Россия США Украина Переговоры по урегулированию
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Комментарии
4
Гость
21 минута
И в каком украинском колл - центре подрабатывает рыжий телефонный мошенник?
Гость
24 минуты
О косатках говорили, наверняка.
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Гость
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