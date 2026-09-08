Путин созвонился с Трампом: что известно о переговорах

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они общались целый час и обсудили итоги визита американских спецпосланников в Москву и Киев.
Содержание разговора политиков не раскрывают. По словам помощника президента Юрия Ушакова, сегодняшнее обсуждение Путина и Трампа носит строго конфиденциальный характер.
Он заявил, что может рассказать о разговоре двух лидеров «только в общих чертах». Еще Ушаков упомянул об итогах поездки спецпосланников Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. В Москве их «оценили со знаком плюс».
Во время обсуждения Трамп упоминал о скорейшем урегулировании украинского конфликта, которое смогло бы открыть масштабные перспективы для возобновления отношений между Россией и США, добавил Ушаков. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства Москвы и Вашингтона.
Что еще обсудили президенты
Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО;
Трамп заинтересован, чтобы прорыв в украинском урегулировании был достигнут в ходе его президентства;
Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении Европы;
президенты России и США условились оставаться на связи, будут по мере необходимости созваниваться друг с другом.