Путин созвонился с Трампом: что известно о переговорах

Президенты России и США условились оставаться на связи Источник: The White House / X

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они общались целый час и обсудили итоги визита американских спецпосланников в Москву и Киев.

Содержание разговора политиков не раскрывают. По словам помощника президента Юрия Ушакова, сегодняшнее обсуждение Путина и Трампа носит строго конфиденциальный характер.

Он заявил, что может рассказать о разговоре двух лидеров «только в общих чертах». Еще Ушаков упомянул об итогах поездки спецпосланников Трампа Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. В Москве их «оценили со знаком плюс».

Во время обсуждения Трамп упоминал о скорейшем урегулировании украинского конфликта, которое смогло бы открыть масштабные перспективы для возобновления отношений между Россией и США, добавил Ушаков. Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание конструктивного партнерства Москвы и Вашингтона.

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