Осень проверит на прочность: что ждет разные знаки зодиака в деньгах и отношениях

Осень 2026-го предлагает не столько бежать вперед, сколько иногда останавливаться и проверять, а туда ли вообще идем? У кого-то на первый план выйдут деньги и отношения, кому-то придется пересобрать рабочие планы, а кто-то наконец решится на давно назревшие перемены. Главное — не принимать важные решения на эмоциях и не пытаться объять необъятное. Что ждет каждый знак зодиака, Кажетта Ахметжанова рассказала нашим коллегам из издания «СтарХит».
Овен
Осенью Овнам придется вспомнить, что иногда лучший способ добиться своего — не давить на газ до упора. На первый план выйдут отношения с людьми, деньги и личные границы.
В октябре и начале ноября особенно внимательно отнеситесь к общим финансовым вопросам. Не соглашайтесь на сомнительные условия только потому, что хочется поскорее закрыть вопрос. Где-то полезнее взять паузу, всё пересчитать и только потом говорить «да».
Телец
Тельцам осень предложит разобраться, чего они на самом деле хотят, а что делают исключительно потому, что этого ждут окружающие. Это особенно заметно проявится в отношениях и рабочих делах.
Не исключено, что старый проект или идея снова постучатся в дверь. Не спешите отмахиваться. Иногда хорошая возможность просто приходит второй раз, потому что в первый вы были заняты.
Главное — не упираться рогами в один-единственный вариант. Сравните предложения и дайте себе время.
Близнецы
У Близнецов осенью может возникнуть ощущение, что Земля двигается слишком быстро. Меняются планы, появляются неожиданные идеи, внезапно хочется учиться чему-то новому или попробовать другой формат работы.
Не пугайтесь, если привычный сценарий перестанет устраивать. Возможно, вы просто выросли из него. А вот с обещаниями и договоренностями лучше быть внимательнее. Перед тем как что-то говорить, подумайте дважды. Будьте также внимательны с документами и читайте их не по диагонали.
Рак
Раков осенью ждет довольно деловой период. Много внимания потребуют работа и личные цели.
После конца сентября может появиться желание действовать самостоятельно и не ждать, когда коллектив или руководитель раскачаются. Настрой хороший, но с импульсивностью лучше дружить осторожно.
Будьте аккуратны с крупными покупками и финансовыми обязательствами. Иногда хочется решить всё одним махом, но последствия приходится расхлебывать не один месяц.
Лев
Для Львов осень может стать одним из самых активных периодов года. Захочется действовать, брать инициативу и наконец показать, на что вы способны.
Особенно много энергии появится после конца сентября. Можно смело браться за творческие идеи, проекты и дела, которые требуют уверенности. Но есть нюанс: не обязательно доказывать свою продуктивность круглосуточно. Если постоянно жить на максимальной скорости, даже самый мощный двигатель не выдержит.
Дева
После довольно насыщенного сентября Девам станет особенно полезно немного сбавить обороты. Дел накопилось слишком много, и некоторые уже стали неактуальны, а вы даже не заметили этого.
— Необязательно делать больше: иногда лучший результат дает отказ от лишнего, — отмечает астролог.
Осень хорошо подходит для разбора рабочих процессов, финансов и собственного расписания. Посмотрите, куда уходит время и почему некоторые задачи постоянно кочуют из одного списка в другой.
Необязательно отдраивать всю квартиру за выходные. Начните с одного ящика — и постепенно доберетесь до всего остального.
Весы
Весам осень предложит честно ответить себе на неприятный, но важный вопрос: «Нравится ли мне моя жизнь?»
Разговоры будут крутиться вокруг отношений, денег, привычного образа жизни и личных желаний. Может выясниться, что некоторые правила давно устарели, а какие-то договоренности держатся исключительно на привычке.
Не торопитесь ставить точку. Иногда один нормальный разговор способен решить то, что месяцами казалось безнадежным.
Скорпион
Скорпионам осенью придется заглянуть внутрь себя и разобраться в собственных мыслях и планах. Речь о чувствах, отношениях, деньгах и собственных приоритетах.
Особенно внимательно стоит провести конец октября и начало ноября. Старые разговоры могут получить продолжение, а прежние договоренности — потребовать пересмотра.
Не бойтесь признать, что ваше мнение изменилось. Главное — не делать вид, что всё устраивает, если это давно не так.
Стрелец
Стрельцам осень предложит немного притормозить и проверить свои грандиозные планы на прочность. Особенно это касается работы, общения и представлений о будущем.
Некоторые идеи выглядят прекрасно, пока существуют в голове. Но как только дело доходит до реальных шагов, выясняется, что нужен еще один расчет или месяц подготовки.
Не расстраивайтесь: лучше семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. К концу сезона станет проще понять, какие задумки действительно имеют будущее.
Козерог
Козерогам осенью будет особенно важно посмотреть на работу не через призму бесконечных задач, а сверху. Разберитесь со своими планами и целями.
В центре внимания окажутся репутация и карьерные цели. Возможно, вы заметите, что какой-то рабочий процесс съедает массу сил, но давно не дает результата.
Необязательно контролировать каждую мелочь. Иногда самый разумный ход — перестать тащить старый механизм на себе и придумать новый.
Водолей
Водолеев осенью может потянуть на перемены. Причем необязательно речь идет о чем-то грандиозном вроде переезда или смены работы. Иногда достаточно понять, что привычный способ делать дела больше не работает.
В отношениях с людьми могут появиться новые правила, а вместе с ними — больше свободы. Необычные идеи тоже стоит записывать, даже если сначала они кажутся немного странными.
Конец ноября особенно подойдет для обновления планов. Возможно, именно тогда станет понятно, куда двигаться дальше.
Рыбы
Рыбам осенью предстоит разобраться с личными границами. Разберитесь, насколько часто вы берете на себя чужие обязанности и даже этого не замечаете.
Не стоит автоматически соглашаться на всё только потому, что вы действительно можете это сделать. Умение справляться с чужими задачами еще не означает, что вы обязаны их на себя брать.
Особенно полезно навести порядок в рабочих и финансовых вопросах. Чем понятнее ваши правила, тем меньше шансов однажды обнаружить, что вы выгорели.