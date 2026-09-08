Осень проверит на прочность: что ждет разные знаки зодиака в деньгах и отношениях

Тельцам осень предложит разобраться, чего они на самом деле хотят, а что делают исключительно потому, что этого ждут окружающие. Это особенно заметно проявится в отношениях и рабочих делах.

Не исключено, что старый проект или идея снова постучатся в дверь. Не спешите отмахиваться. Иногда хорошая возможность просто приходит второй раз, потому что в первый вы были заняты.

Главное — не упираться рогами в один-единственный вариант. Сравните предложения и дайте себе время.