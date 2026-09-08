Ярославца признали виновным в государственной измене: что он сделал

48-летнего ярославца Николая Щербакова признали виновным в государственной измене. Решение 8 сентября вынес Ярославский областной суд.
«Судом установлено, что с октября 2024 года подсудимый систематически посещал мемориальное кладбище, где проводил скрытую фото- и видеосъемку мест захоронения военнослужащих. Собранную информацию ярославец через мессенджер направлял представителям спецслужб Украины», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области.
Нарушение выявили сотрудники регионального УФСБ России.
Щербакову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, 7 сентября Дзержинский районный суд Ярославля определил меру пресечения для 18-летнего водителя, который въехал в людей на остановке в Ярославле. В ДТП погиб мужчина. Оказалось, что нарушитель — студент колледжа. В момент аварии он пытался скрыться от ГИБДД. Водителя отправили в СИЗО на два месяца.