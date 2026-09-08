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Криминал Ярославца признали виновным в государственной измене: что он сделал

Ярославца признали виновным в государственной измене: что он сделал

Его приговорили к 14 годам заключения

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Ярославца признали виновным в государственной измене | Источник: пресс-служба УФСБ России по Ярославской областиЯрославца признали виновным в государственной измене | Источник: пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Ярославца признали виновным в государственной измене

Источник:

пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

48-летнего ярославца Николая Щербакова признали виновным в государственной измене. Решение 8 сентября вынес Ярославский областной суд.

«Судом установлено, что с октября 2024 года подсудимый систематически посещал мемориальное кладбище, где проводил скрытую фото- и видеосъемку мест захоронения военнослужащих. Собранную информацию ярославец через мессенджер направлял представителям спецслужб Украины», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области.

Нарушение выявили сотрудники регионального УФСБ России.

Щербакову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и 6 месяцев.

Обвиняемый услышал приговор

Источник:

пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 7 сентября Дзержинский районный суд Ярославля определил меру пресечения для 18-летнего водителя, который въехал в людей на остановке в Ярославле. В ДТП погиб мужчина. Оказалось, что нарушитель — студент колледжа. В момент аварии он пытался скрыться от ГИБДД. Водителя отправили в СИЗО на два месяца.

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Комментарии
14
Гость
16 минут
Может предателей использовать на разборе руин, завалов на освобожденных территориях. Работа опасная, да и мин полно. Хоть польза какая будет. Да и убыль их будет естественной.
Гость
32 минуты
А из-за кого, или, из-за чего кладбища постоянно увеличиваются? Есть ответы? Или это неудобный вопрос?
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Гость
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