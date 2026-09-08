Ярославца признали виновным в государственной измене: что он сделал

Ярославца признали виновным в государственной измене Источник: пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

48-летнего ярославца Николая Щербакова признали виновным в государственной измене. Решение 8 сентября вынес Ярославский областной суд.

«Судом установлено, что с октября 2024 года подсудимый систематически посещал мемориальное кладбище, где проводил скрытую фото- и видеосъемку мест захоронения военнослужащих. Собранную информацию ярославец через мессенджер направлял представителям спецслужб Украины», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области.

Нарушение выявили сотрудники регионального УФСБ России.

Щербакову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и 6 месяцев.

Обвиняемый услышал приговор Источник: пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Приговор в законную силу не вступил.