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Развлечения Турецкие сериалы Подробности Что за поджарый качок? Как теперь выглядит актер, который сыграл Сюмбюль-агу в «Великолепном веке»

Что за поджарый качок? Как теперь выглядит актер, который сыграл Сюмбюль-агу в «Великолепном веке»

Показываем и рассказываем, чем сейчас занимается Селим Байрактар

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Отрастил бороду и добавил шарма? | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&amp;B Productions, реж. Ямур Тайлан, Дурул Тайлан, 2011–2014 годы, selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Отрастил бороду и добавил шарма? | Источник: кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&amp;B Productions, реж. Ямур Тайлан, Дурул Тайлан, 2011–2014 годы, selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отрастил бороду и добавил шарма?

Источник:

кадр из сериала «Великолепный век» (16+), Tims&B Productions, реж. Ямур Тайлан, Дурул Тайлан, 2011–2014 годы, selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актера Селима Байрактара знают как главного евнуха Сюмбюль-агу из «Великолепного века» (16+). Его персонаж стал одним из самых запоминающихся в сериале. За прошедшие годы актер изменился до узнаваемости: из подтянутого юноши он превратился в харизматичного, мускулистого и респектабельного мужчину. Новые фотографии Байрактара буквально шокировали поклонников. Показываем, как выглядит звезда «Великолепного века» сегодня.

«Селим означает „здоровый

Селим Байрактар покоряет поклонниц не только своим талантом, но и внешним видом. Актер находится в прекрасной физической форме, чем восхищает подписчиков по всему миру. Байрактар уже перешагнул 50-летний рубеж, но всё еще ого-го — и вполне может дать фору молодым.

Актер в прекрасной форме | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер в прекрасной форме | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер в прекрасной форме

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Только посмотрите на эти рельефы | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Только посмотрите на эти рельефы | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Только посмотрите на эти рельефы

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У актера брутальная фигура с рельефными мышцами и подтянутое тело. Вместо гладко выбритого образа Сюмбюль-аги — харизматичная борода, которая придает его внешности благородство. А морщинки-лучики вокруг глаз только добавляют ему шарма.

Евнух Сюмбюль-ага из «Великолепного века» сейчас выглядит так. А как дела в качалке у вас? | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Евнух Сюмбюль-ага из «Великолепного века» сейчас выглядит так. А как дела в качалке у вас? | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Евнух Сюмбюль-ага из «Великолепного века» сейчас выглядит так. А как дела в качалке у вас?

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жим 20-килограммовой гантели | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Жим 20-килограммовой гантели | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жим 20-килограммовой гантели

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер давно увлекается спортом и регулярно делится кадрами с тренировок. В его жизни есть место йоге, борьбе и водным видам спорта. Особая страсть Селима — кайтсерфинг. В своих интервью он признавался: стоит лишь раз попробовать поймать ветер и отказаться от этого увлечения уже невозможно.

Любимый спорт Селима Байрактара | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Любимый спорт Селима Байрактара | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Любимый спорт Селима Байрактара

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вот это да! | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вот это да! | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вот это да!

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Селим на самом деле означает „здоровый, безопасный и невредимый“. Пользуясь властью, которую дает мне мое имя, я избрал для себя такой вот активный путь, полный рисков, — признается актер CNN Turk. — Я на виду как человек, который увлекается спортом, практикует его и пробует новое».

Селим увлекается фотографией | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Селим увлекается фотографией | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Селим увлекается фотографией

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сплошная харизма | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сплошная харизма | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сплошная харизма

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Жизнь похожа на ринг»

По словам Байрактара, именно Сюмбюль-ага в «Великолепном веке» — главный союзник Хюррем — во многом стал причиной того, что актер прославился на всю Турцию и весь мир. После этого ему стали активно поступать новые сценарии, а армия поклонников продолжила пополняться.

Прекрасная физическая форма и по сей день помогает ему на съемках исторических сериалов, где приходится работать с тяжелым реквизитом и костюмами, обращаться с оружием и ездить верхом.

Фигура&nbsp;— загляденье | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Фигура&nbsp;— загляденье | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фигура — загляденье

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спорт для Селима Байрактара&nbsp;— давнее увлечение | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Спорт для Селима Байрактара&nbsp;— давнее увлечение | Источник: selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спорт для Селима Байрактара — давнее увлечение

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я пытаюсь понять язык тела, которое является домом для моей души, — признавался актер изданию Hurriyet. — Я занимался и боксом. Когда я впервые вышел на ринг, мой тренер сказал: „Ты боишься, правда? Если не признаешь, что боишься, проиграешь“. Я тогда очень жестко отделал своего друга. Если бы я не признал свой страх, то не смог бы победить».

<p>Селим Байрактар</p><p>Селим Байрактар</p>

Жизнь похожа на ринг. Всё происходит между теми, кто боится, и теми, кто не боится. Но именно те, кто боится, всегда остаются на ногах. Смелость — это ответ на вопрос, насколько сильно вы боитесь. Если не боитесь, вы не сможете ничего сделать.

Селим Байрактар

актер

Спорт и жажда жизни, кажется, и есть секрет его харизмы. При этом за брутальной внешностью и рельефными мышцами скрывается простой и совершенно не звездный мужчина. Байрактар легко делится с поклонниками видео, где он — звезда мирового уровня — без всякого пафоса сидит на лавочке и кормит голубей.

Так актер отметил свой 50-й день рождения

Источник:

selimbyraktar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
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