«Огненным напором вышибло балкон»: что происходит в Екатеринбурге после прилета беспилотников в многоэтажки — кадры

Пострадавших размещают в местной школе, там организовали оперативный штаб Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга / Telegram

В Екатеринбурге дроны влетели в многоэтажку сегодня утром. От удара пострадали еще несколько домов, в квартирах выбило стекла, а у кого-то разрушило целый балкон. Информацию о пострадавших уточняют власти и оперативные службы. Многим жителям удалось отделаться лишь испугом. В материале рассказываем все подробности о случившемся к этому часу.

Дроны влетели в жилые дома и склад

Утром в городе объявили беспилотную опасность. Спустя некоторое время произошел прилет в жилые дома и логистический центр.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщил губернатор Денис Паслер в MAX.

В результате удара есть разрушения, зафиксированы возгорания. На местах происшествия работают все экстренные службы. Идет эвакуация жителей.

«Всем жителям будет оказана необходимая помощь. Также в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием», — прокомментировал ситуацию полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

К какой именно компании принадлежит склад, по которому пытался ударить дрон, пока не уточняется. Власти развернули оперативный штаб в одной из школ, чтобы разместить там всех, кто в настоящее время не может вернуться в свои квартиры из-за разрушений.

«Сейчас в школе разворачивается оперативный штаб. Люди без жилья не останутся, мы будем в режиме реального времени решать все вопросы. Визуально видно, что разбиты окна, одна квартира сгорела. Пострадавших, слава Богу, нет. Если кому-то понадобится госпитализация — все будет сделано. Всю помощь окажем. Организовываем подвоз воды, сейчас будем общаться с жителями, какая еще помощь нужна узнаем. Все спасательные службы сработали быстро», — отметил депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин.

Взрывом выбило стекла в квартирах

Многим во время этой атаки удалось отделаться лишь испугом, но жители сильно переживают после случившегося. Одна из очевидцев рассказала нашим коллегам из E1.RU, что во время взрыва у нее в квартире дрожали полы. Удар был в 11 с чем-то утра.

«У меня пол затрясся в соседнем доме», — отметила женщина.

Из многоэтажки, куда попал дрон, эвакуировались молодые мамы с детьми на руках. Одна из них рассказала, что взрыв произошел после жужжания.

«Мы живем на восьмом этаже. Я с ребенком сидела в гостиной возле окна, и резко услышала жужжание и „бах“. Схватила ребенка и сразу убежала в ванную. Мы там спрятались, я успокоила ребенка, смотрю, во дворе все окна выбиты, все выбито. Очень страшно. У меня мама рядом живет, к ней поедем. У нас выбиты все балконы, квартиру я не успела осмотреть, не до этого было. Входная группа, стекла, все выбито», — отметила пострадавшая.

В соседнем доме и вовсе огненным напором вышибло балкон. Это случилось на 13 этаже.

«Мы живем в доме напротив, на 13 этаже. Стояли на кухне, когда нам таким огненным напором вышибло балкон. Все окна выбиты. Детей всех в ванну закрыли, бегом их переодели, спустились вниз. На автомате, наверное. Паника была, орали все от страха. Это было очень неожиданно. Посмотрела, а там в доме напротив полыхает все. Это все очень страшно», — рассказала местная жительница нашим коллегам из E1.RU.

Одна из женщин приехала на место ЧП в поисках своего брата. Она не может до него дозвониться.

«Очень переживаю, брат живет на шестом этаже, не берет трубку. Надеюсь, что он выскочил без телефона», — отметила женщина.

В настоящее время беспилотную опасность в регионе уже отменили. Власти обещают восстановить пострадавшую от прилета многоэтажку в кратчайшие сроки. Жителей пострадавшего дома регистрируют в местной школе и отводят в подвал. Там подготовили воду и еду. Если понадобится размещение на ночь, его обязательно организуют.

Обновлено 12:05 (мск): В результате атаки на Екатеринбург пострадали четыре человека, им оказывается вся необходимая помощь. Дроны повредили три многоквартирных дома, все жильцы эвакуированы. По словам губернатора Паслера, «из повреждений в основном выбитые стекла».

Кроме того, обломки дрона упали за территорией логистического центра. Объект заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет, добавил губернатор в своем канале в MAX.

Источник: читатель E1.RU

Источник: читатель E1.RU