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В Екатеринбурге дроны влетели в жилые дома и склад

Об этом сообщил губернатор Денис Паслер

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По Екатеринбургу ударили БПЛА | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПо Екатеринбургу ударили БПЛА | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

По Екатеринбургу ударили БПЛА

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Екатеринбург утром 31 августа подвергся атаке беспилотников. В результате удара есть разрушения. В городе работают силы Министерства обороны РФ, средства авиации и ПВО, мобильные огневые группы.

«Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется, — сообщил губернатор. — Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация. Буду оперативно информировать вас о развитии событий», — сообщил губернатор Денис Паслер в MAX.

Глава региона добавил, что опасность атаки беспилотников до сих пор сохраняется.

«Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие. Находитесь в укрытии и соблюдайте правила безопасности до отмены угрозы беспилотной атаки в регионе. Если вы заметили БПЛА в воздухе или нашли обломки, сразу сообщайте по телефону 112», — предупредил он.

Наши коллеги из E1.RU сообщают, что дрон ударил по жилому дому на Уктусе.

«Громкий грохот был, как будто, не знаю, что-то упало, окна все открылись, и всё, потом побежали все собираться. Пожарная тревога сработала. Как-то слишком громко», — сообщиают очевидцы.

После того как в Екатеринбурге объявили угрозу беспилотной опасности, в одном из районов города жители заметили дым. Очевидцы сообщили нашим коллегам из E1.RU, что это произошло в Чкаловском районе.

Обновлено 12:05 (мск): В результате атаки на Екатеринбург пострадали четыре человека, им оказывается вся необходимая помощь. Дроны повредили три многоквартирных дома, все жильцы эвакуированы. По словам губернатора Паслера, «из повреждений в основном выбитые стекла».

Кроме того, обломки дрона упали за территорией логистического центра. Объект заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет, добавил губернатор в своем канале в MAX.

Все подробности о налете беспилотников на Екатеринбург публикуем в этом онлайн-репортаже.

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Роман МарьяненкоРоман Марьяненко
Роман Марьяненко
Редактор раздела «Дороги и транспорт» E1.RU
БПЛА Удар Екатеринбург
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