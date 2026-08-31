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Город Собралось больше 20 человек: в Ярославле поймали группу уличных гонщиков — видео

Собралось больше 20 человек: в Ярославле поймали группу уличных гонщиков — видео

Заезд пресекли правоохранители

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В Ярославле поймали группу уличных гонщиков&nbsp;— видео | Источник: Госавтоинспекция Ярославской областиВ Ярославле поймали группу уличных гонщиков&nbsp;— видео | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославле поймали группу уличных гонщиков — видео

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославле поймали группу уличных гонщиков. Стритрейсеры собирались устроить очередной заезд в Брагине около улицы Механизаторов. Видео с задержанием опубликовали в Госавтоинспекции Ярославской области в ночь 31 августа.

Стритрейсеры — это водители автомобилей или мотоциклов, которые участвуют в уличных гонках. Слово происходит от английского street racing — «уличные гонки».

«Опасным заездам — стоп! Автоинспекторы не дали стритрейсерам устроить гонки. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактического мероприятия выявили массовый сбор водителей и оперативно пресекли противоправные действия», — рассказали в ГИБДД.

На опубликованной правоохранителями записи видно, что на улице Механизаторов столпились десятки людей. Повсюду стоят машины. Несколько полицейских бригад нагрянули с мигалками.

В Ярославле устроили ночные гонки

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / vk.com

Ранее мы публиковали историю семьи, которая попала в жуткое ДТП. Отец семейства с 11-летней дочерью погибли, в живых остались мать и 2-летняя дочь. Что случилось в тот день, читайте в нашем материале.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Уличные гонки Госавтоинспекция Заезд
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Комментарии
27
Гость
37 минут
если бы у нас построили официальный трек для любителей, всем было бы лучше, а пока инспекторы делают абсолютно правильную работу
Гость
37 минут
безопасность наших детей и семей важнее любого адреналина, инспекторы молодцы, что вовремя вмешались
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Гость
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