Собралось больше 20 человек: в Ярославле поймали группу уличных гонщиков — видео

В Ярославле поймали группу уличных гонщиков — видео Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославле поймали группу уличных гонщиков. Стритрейсеры собирались устроить очередной заезд в Брагине около улицы Механизаторов. Видео с задержанием опубликовали в Госавтоинспекции Ярославской области в ночь 31 августа.

Стритрейсеры — это водители автомобилей или мотоциклов, которые участвуют в уличных гонках. Слово происходит от английского street racing — «уличные гонки».

«Опасным заездам — стоп! Автоинспекторы не дали стритрейсерам устроить гонки. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактического мероприятия выявили массовый сбор водителей и оперативно пресекли противоправные действия», — рассказали в ГИБДД.

На опубликованной правоохранителями записи видно, что на улице Механизаторов столпились десятки людей. Повсюду стоят машины. Несколько полицейских бригад нагрянули с мигалками.

В Ярославле устроили ночные гонки Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / vk.com