Собралось больше 20 человек: в Ярославле поймали группу уличных гонщиков — видео

В Ярославле поймали группу уличных гонщиков. Стритрейсеры собирались устроить очередной заезд в Брагине около улицы Механизаторов. Видео с задержанием опубликовали в Госавтоинспекции Ярославской области в ночь 31 августа.
Стритрейсеры — это водители автомобилей или мотоциклов, которые участвуют в уличных гонках. Слово происходит от английского street racing — «уличные гонки».
«Опасным заездам — стоп! Автоинспекторы не дали стритрейсерам устроить гонки. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактического мероприятия выявили массовый сбор водителей и оперативно пресекли противоправные действия», — рассказали в ГИБДД.
На опубликованной правоохранителями записи видно, что на улице Механизаторов столпились десятки людей. Повсюду стоят машины. Несколько полицейских бригад нагрянули с мигалками.
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