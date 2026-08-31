Атаковали три дома и склад, есть пострадавшие. Всё о массированной атаке БПЛА на Екатеринбург: онлайн

Жителей многоэтажки на Вторчермете, где произошел пожар, эвакуировали. Перед этим, по словам жильцов, был слышен сильный грохот, похожий на взрыв.

«Был какой-то звук. Я подумала, это гром. Уснула, а в 11:00 стучатся в дверь, я посмотрела в окно — там скорая, полиция. Мы выбежали в подъезд, там невыносимая вонь, все спускаются», — поделилась жительница дома по имени Ирина.

Екатеринбуржец, также живущий в этом доме, рассказал, что помогал соседям эвакуироваться и оказывал первую медицинскую помощь.

Точные причины эвакуации — неизвестны.