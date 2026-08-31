Атаковали три дома и склад, есть пострадавшие. Всё о массированной атаке БПЛА на Екатеринбург: онлайн

Утром 31 августа в Екатеринбурге объявили беспилотную опасность. После этого в Чкаловском районе произошло несколько возгораний. Губернатор Денис Паслер подтвердил информацию о прилете дронов. Следим за происходящим в городе в режиме онлайн.
Напоминаем, что в Свердловской области нельзя распространять информацию о работе систем ПВО, фото беспилотников или последствий атаки БПЛА.
Что творилось на Вторчермете
Жителей многоэтажки на Вторчермете, где произошел пожар, эвакуировали. Перед этим, по словам жильцов, был слышен сильный грохот, похожий на взрыв.
«Был какой-то звук. Я подумала, это гром. Уснула, а в 11:00 стучатся в дверь, я посмотрела в окно — там скорая, полиция. Мы выбежали в подъезд, там невыносимая вонь, все спускаются», — поделилась жительница дома по имени Ирина.
Екатеринбуржец, также живущий в этом доме, рассказал, что помогал соседям эвакуироваться и оказывал первую медицинскую помощь.
Точные причины эвакуации — неизвестны.
В культурном центре «Елизаветинский» готовятся принимать эвакуированных жильцов. Центр рассчитан на 50 человек, сообщила «4 каналу» директор учреждения Юлия Копылова.
«Питьевую воду уже привезли. Ждём 50 раскладушек — это 50 койко-мест. Столы для питания расставлены, здесь вполне смогут разместиться 50 человек. Нам ещё привезут микроволновки, чтобы люди могли разогреть еду. Всё необходимое для размещения у нас имеется», — отметила Юлия Копылова.
Губернатор сообщил о пострадавших
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил подробности об атаке БПЛА на Екатеринбурге. Есть пострадавшие. Напомним, удары пришлись на многоэтажки на Уктусе и Вторчермете.
«В результате террористических действий ВСУ, которые продолжают атаки на наш регион, причем на жилые районы, повреждены три многоквартирных дома. Жертв нет. Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы. На местах работает 37 единиц техники, 115 человек. Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном — выбитые стекла», — отметил губернатор.
Жителей домов временно размещают в ближайших школах. Пункт временного размещения будет развернут в КЦ «Елизаветинский». Эвакуированных жителей домов обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами.
«Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, как это было в прошлый раз. По данным регионального Минздрава, на данный момент пострадавших четверо. У двоих — осколочные ранения от разбитых стекол, людям оказывается необходимая помощь, они находятся под наблюдением врачей. Еще двое — с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались. Жильцам домов в случае необходимости готовы оказать помощь психологи, дежурит бригада скорой помощи», — пояснил Паслер.
Глава региона уточнил, что обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет.
Читатели сообщают, что еще один пожар произошел на Вторчермете. Мы запросили информацию в официальных службах. В многоэтажке выбиты окна, жителей эвакуировали.
Собачку с 17-го этажа спасли!
Питомца вытащили сотрудники экстренных служб. Заместитель директора департамента информационной политики мэрии Арсений Ваганов передал питомца хозяйке. К счастью, малыш не пострадал.
Одна из жительниц дома эвакуировалась не спеша. Она собрала все вещи и только после этого покинула здание.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию.
«По нашему городу была совершена атака БПЛА. Есть попадания в жилые дома. Жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. На месте происшествия работают специалисты. Ориентируйтесь только на официальные источники информации и не доверяйте непроверенным сведениям. Телефон оперативных служб — 112», — отметил Орлов.
Глава города добавил, что жители пострадавших домов могут согреться в ближайших школах. Пункт временного размещения будет развернут в КЦ «Елизаветинский».
Где перекрыли улицы
В районе склада логистического центра, подтвергшегося атаке, перекрыли движение.
На 2-й Новосибирской улице (в сторону Солнечного) затруднено движение транспорта из-за перекрытия дорог сотрудниками спецслужб. Задержано движение трамвая № 9 и автобусов № 53, 67, 77.
На Полевском тракте (в районе остановки Сады) заблокировано движение транспорта в обе стороны из-за перекрытия дорог сотрудниками спецслужб.
Горячая линия
В Екатеринбурге прокуратура взяла на контроль ситуацию с атакой БПЛА. Сотрудники ведомства следят за соблюдением прав граждан, пострадавших от атаки.
«В Екатеринбурге в результате атаки есть попадания беспилотников и их обломков в жилые дома и логистический центр. По поручению прокурора Свердловской области Бориса Крылова на месте происшествия работу экстренных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Екатеринбурга Евгений Аюпов», — отметили в ведомстве.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия: 8 (343) 376-82-61.
Жителей дома не впускают внутрь
Сотрудники экстренных служб сообщили жильцам многоэтажки на Уктусе, что в дома входить нельзя, с фасада до сих пор летят крупные камни. Квартиры будут находиться под охраной.
К силовикам подошла женщина из квартиры на 17-м этаже. В момент взрыва в жилище была только их маленькая собачка. Хозяйка плачет и просит помочь достать питомца.
«Я вообще подумала, что упал кран или гроза. Я даже не поняла, что произошло, — говорит одна из местных жительниц. — Увидела дым — мы собрались и вышли. Ничего не успели взять с собой. Ребенка забрали».
Депутат Сергей Карякин рассказал о масштабах повреждений.
«Сейчас будут устранять все поломки фасада, потому что обломки и стекла падают сверху, везде лежат обломки дрона. Сейчас, насколько мне известно, есть договоренность по восстановлению как фасада, так и дома, максимально оперативно будут приняты все решения и запущены в действие.
Сейчас идет регистрация на временное размещение в ДК. Ну и, конечно, люди должны сами определиться — необходимо ли им место или кто-то, может быть, остановится у родственников. До тех пор пока не будет безопасно находиться в здании, туда, к сожалению, пустить не могут. Насколько мне известно, железобетонные конструкции здания не пострадали. Есть повреждения временных стен, которые сделаны из газоблока, но у них нет несущей способности, поэтому, думаю, что ремонт и восстановление здания не займет много времени», — отметил Сергей Карякин.
Главное о ЧП
Беспилотники атаковали Екатеринбург. Что известно на данный момент:
около 11:30 читатели E1.RU заметили дым в Чкаловском районе и сообщили о пожаре;
губернатор Денис Паслер подтвердил атаку БПЛА на город. Он сообщил о падении дронов и обломков в жилые дома и логистический центр;
жертв нет, информация о пострадавших уточняется;
на места падения обломков БПЛА уже съезжаются оперативные службы;
полпред Артём Жога также подтвердил атаку БПЛА на жилой дом и склад торговой компании;
жители дома рассказывали, что эвакуировались после громкого звука.
В Росавиации сообщили об открытии Кольцово. Аэропорт работает в штатном режиме.