Кто сдал назад? Водитель фургона сбил пенсионера возле поликлиники — через три недели он умер, но уголовное дело прекратили

Владимир попал под колеса фургона, сдававшего назад Источник: читатель 74.RU

Водитель фургона, сдавая задним ходом, не заметил и сбил 90-летнего мужчину возле поликлиники, когда тот шел домой после приема врача. Пострадавшего на скорой увезли в больницу, и через три недели он скончался. Водитель вину не отрицал, по факту аварии после смерти пенсионера возбудили уголовное дело. Но в августе расследование прекратили, и автомобилисту теперь грозит только лишение прав. Семья погибшего в шоке и не согласна с решением полиции. Подробности истории, произошедшей в Челябинске, рассказывают наши коллеги из 74.RU.

«Дядя Вова пропал»

С просьбой о помощи в редакцию обратилась семья Владимира. Под колеса грузовика он попал 21 апреля этого года — около 10:30 вышел из поликлиники и неторопливо направился в сторону дома, когда на него сзади наехал фургон. Приближения машины пожилой человек, вероятно, не услышал — ни обернуться, ни отойти в сторону, судя по записям с камер, даже не пытался.

Источник: читатель 74.RU

О том, что произошло, семья пенсионера узнала не сразу. Владимир жил вместе с женой, но она в то утро как раз уехала и даже не знала, что супруг не вернулся из поликлиники.

«Она приехала домой на следующий день и увидела, что он не ночевал дома. Позвонила мне: „Дядя Вова пропал“, — рассказала племянница погибшего Наталья. — Я спросила, куда он мог пойти, тетя ответила, что он собирался в поликлинику. Мы договорились, что она сходит в поликлинику и попробует узнать, был ли он на приеме у врача или нет, ведь человеку две недели оставалось до 90 лет. И когда тетя пришла в поликлинику, ей сказали, было ДТП».

Довольно быстро семья выяснила, что пострадавшему после аварии вызвали скорую, и врачи увезли Владимира в больницу. Вечером супруга даже смогла попасть к нему в палату.

«Он тогда еще был в сознании, разговаривал, — поделилась Наталья. — Меня не пустили к нему в палату, но я слышала его голос. Врачи еще сказали, что нужно ставить кардиостимулятор, что он должен дать согласие. Владимир сказал, что он не против. А на следующий день ситуация изменилась, и он уже был в таком состоянии, что не понимал, что происходит. 6 мая его выписали. Сам он уже не ходил, передвигаться вообще не мог. И в ночь на 10 мая умер».

«Двигался задним ходом по парковке»

Первоначально материалы по аварии находились в ГАИ, но после смерти Владимира их передали следствию городского управления МВД — для возбуждения уголовного дела. В июне начали разбирательство по части 1 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Мы спросили в полиции, почему выбрана была не часть 3 той же статьи — о причинении по неосторожности смерти человека. Силовики объяснили: между аварией и смертью пенсионера прошло много времени, и однозначно о связи этих событий сказать уже было нельзя.

По части 1 статьи 264 УК РФ предусмотрены различные варианты наказания — от ограничения свободы и принудительных работ до двух лет лишения свободы. По части 3 статьи 264 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

По делу назначили несколько экспертиз, опросили свидетелей. Первичные показания по обстоятельствам ДТП давал и предполагаемый виновник, 23-летний водитель автофургона.

«Двигался задним ходом по парковке с включенным звуковым сигналом, почувствовал толчок, — рассказывал водитель во время опроса. — Включил аварийную сигнализацию, заглушил двигатель и, выйдя из салона автомобиля, увидел, что совершил наезд на пешехода».

Что именно фургон с надписью «Автозапчасти» делал на территории поликлиники, неясно. Но вину в аварии водитель не отрицал. Однако в августе родным погибшего пенсионера объявили: расследование уголовного дела будет прекращено.

«Следователь мне сказал, что дело прекратят в связи с тем, что смерть наступила в результате естественных причин», — возмутилась родственница погибшего.

ДТП и смерть не связаны?

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (копия есть в распоряжении редакции) следователь ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы. Их в рамках расследования было несколько. Сотрудников областного бюро судебно-медицинской экспертизы просили ответить, какие травмы были у пенсионера и связана ли смерть Владимира с тем, что он оказался под колесами автомобиля незадолго до этого. С обывательской точки зрения ответ кажется очевидным, но эксперт сделал неожиданный для родных погибшего вывод.

В экспертизе подробно описаны все травмы на голове и груди — кровоподтеки, ссадины, перелом правого ребра — с формулировкой «старые».

«Указанные травмы образовались не менее чем за три недели до наступления смерти в результате травматического воздействия», — расшифровала эксперт формулировку.

Но стать причиной смерти описанные травмы не могли.

«Смерть наступила от заболевания системы кровообращения — тромбофлебита глубоких вен, тромбоза вен, осложнившихся развитием тромбоэмболии, острой легочно-сердечной недостаточности, отека головного мозга, отека легких, — говорится в заключении. — Каких-либо механических повреждений, могущих обусловить смерть или способствовать ее наступлению, в ходе судебно-медицинской экспертизы обнаружено не было».

Родные против прекращения дела

Родные Владимира с результатами экспертизы не согласны категорически. По их словам, до аварии пенсионер вел достаточно активный для своего возраста образ жизни, летом много времени проводил на даче, куда ездил с женой на электричке. Да, проблемы со здоровьем к почти 90 годам имелись, но критичными родственники их не считают. На вопрос о том, есть ли связь между ДТП и смертью пенсионера, отвечают однозначно.

«Конечно, — высказалась племянница погибшего. — Смотрите, человек идет по территории поликлиники. Он шел на своих ногах, в здравом уме, в памяти. Его сбивает машина, и он умирает через какое-то время. Я, конечно, не врач, но если мы всё это [диагнозы из заключения] погуглим, то я на своем уровне немедика понимаю, что — да, это связано. И я думаю, что просто пытаются скрыть смертельный случай, скрыть аварию на территории поликлиники».

Если бы не авария, Владимир мог продолжать активную жизнь, считают родные.

«Одно дело, когда молодой человек получит такую травму, — отряхнулся да пошел, а другое дело, когда человеку 90 лет, — поделилась Наталья. — Но ведь он же шел, он же был на ногах, он двигался, он ездил на дачу на электричке».

Смущает племянницу и то, что при расследовании, по ее словам, никак не изучалась запись с моментом ДТП.

«Когда я звонила, следователь мне сказал: „Видео никакого не было“. Хотя дознаватель мне сказала, что она отправила всё руководителю органов дознания, — поделилась Наталья. — Я думаю, что это всё не просто так. Что-то, так сказать, мешает нормальному расследованию. В МВД я разговаривала со следователем, спрашивала: „Вы общались с виновником?“ Он полистал материалы: „Нет, никто не общался“. То есть помимо его первоначальных объяснений других данных нет».

Что говорят в полиции

Редакция направила запрос по расследованию в городское управление МВД, и там подтвердили, что постановление о возбуждении уголовного дела было отменено, — из-за «отсутствия признаков преступления».

«Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных ЧОБСМЭ, смерть мужчины наступила от заболевания и не находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием, — говорится в ответе полиции на запрос. — Кроме того, установлено, что повреждения, полученные им в результате ДТП, не имели признаков вреда здоровью, опасного для жизни человека, не сопровождались развитием угрожающих жизни состояний и, исходя из первичного морфологического характера диагностированных повреждений, являются квалифицирующим признаком в отношении средней тяжести вреда здоровью».

А это значит, что уголовной ответственности виновник аварии уже не подлежит, только административной.

Водителя могут привлечь к ответственности по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). В случае средней тяжести вреда здоровью предусмотрен административный штраф от 15 000 до 37 500 рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, относится к административному правонарушению, — подтвердили в МВД. — В связи с чем материалы направлены в отдел дознания Госавтоинспекции».

В запросе в МВД мы спрашивали, изучалась ли видеозапись момента и в каком процессуальном статусе опрашивался водитель, но эти вопросы остались без ответа.

Дополнительная проверка

После публикации материала заместитель прокурора Челябинска отменил постановление МВД о прекращении уголовного дела. В ведомстве потребовали от полиции провести дополнительную проверку.