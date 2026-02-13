Животные Как снежная зима отразится на популяции клещей в Ярославской области. Ответ энтомолога

Как снежная зима отразится на популяции клещей в Ярославской области. Ответ энтомолога

Публикуем объяснение эксперта

Клещей в этом году может быть больше, чем в прошлом | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Снежная зима может стать причиной увеличения количества клещей в текущем году. Об этом порталу 76.RU рассказал энтомолог, старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов.

«Можно предположить, что клещи эту зиму, в отличие от предыдущей, переживут без особых потерь. Объясняется это наличием достаточно глубокого снега и отсутствием оттепелей. Для них критично промерзание напитанной водой почвы, как было в феврале 2025 года. Нынешней зимой таких погодных условий мы не наблюдаем», — пояснил ученый.

Правда, все может измениться, если в феврале после оттепели вновь подморозит.

Новости Ярославля под рукой

Кстати, в федеральном Роспотребнадзоре в прошлом году сообщили, какие округа Ярославской области считаются наиболее неблагополучными по клещевому энцефалиту. Статистику привели по данным 2024 года. В список опасных попали:

  • муниципальные округа: Большесельский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы;

  • города: Ростов, Рыбинск, Ярославль.

Относительно безопасно оказалось в Борисоглебском и Переславском округах.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
38
Гость
13 февраля, 07:08
У кровопийц ожидается пополнение.
Гость
13 февраля, 08:14
Клещи становятся новым символом страны.
