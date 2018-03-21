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Резали кузов: в страшном ДТП в Ярославской области столкнулись две «Газели»
21 марта 2018 20:44
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Сегодня около 15 часов на трассе М-8 около Ростова Великого в Ярославской области столкнулись две «Газели».
— Авария произошла около поворота на Поречье, — рассказали очевидцы ДТП. — Обе «Газели» ехали в сторону Ярославля. Одна из них везла продукты — они рассыпались на дороге.
Одна машина перевернулась на бок, друга улетела в кювет. Повреждения были сильные, пришлось вызвать спасателей, чтобы резать кузов.
— На место аварии также приехали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Врачи увезли одного из мужчин в больницу.
Ещё одно ДТП, в котором серьёзно пострадал человек, произошло в Рыбинске. Там маршрутка на полном ходу сбила пенсионерку.
Фото: Женя Стукалев/Подслушано у водителей — Ярославль/Vk.com
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