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Благодать или кара: на машину в центре Ярославля с храма свалился сугроб
20 марта 2018 21:31
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Сегодня в центре Ярославля на «Шевроле-Ланос» с номерами Вологодской области свалился сугроб. Автомобиль был припаркован в Октябрьском переулке возле Дмитриевской церкви, с неё-то и съехала снежная лавина. Машина сильно пострадала — выбиты стекла, смята крыша.
Участники группы «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «Вконтакте» обсуждают: благодать это снизошла или кара обрушилась, и кто теперь оплатит ремонт машины.
— С кого теперь компенсацию требовать? С церкви? — написал в группе «Первый ярославский автопортал» Дмитрий Андреев.
Участники группы сошлись во мнении, что в любом случае с потеплением в городе автомобили лучше парковать подальше от крыш.
В Дзержинском районе упавшая ледяная глыба пробила балкон на первом этаже. Хорошо, что там под окнами дома только газон.
Фото: Алексей Малков «Первый ярославский автопортал»/VK.com, Алексей Малков «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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