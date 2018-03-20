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Город

Благодать или кара: на машину в центре Ярославля с храма свалился сугроб

20 марта 2018 21:31
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авто, снег, Ярославль, крыша

Сегодня в центре Ярославля на «Шевроле-Ланос» с номерами Вологодской области свалился сугроб. Автомобиль был припаркован в Октябрьском переулке возле Дмитриевской церкви, с неё-то и съехала снежная лавина. Машина сильно пострадала — выбиты стекла, смята крыша.

Участники группы «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «Вконтакте» обсуждают: благодать это снизошла или кара обрушилась, и кто теперь оплатит ремонт машины.

— С кого теперь компенсацию требовать? С церкви? — написал в группе «Первый ярославский автопортал» Дмитрий Андреев.

Участники группы сошлись во мнении, что в любом случае с потеплением в городе автомобили лучше парковать подальше от крыш.

В Дзержинском районе упавшая ледяная глыба пробила балкон на первом этаже. Хорошо, что там под окнами дома только газон.

Елена Вахрушева
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Фото: Алексей Малков «Первый ярославский автопортал»/VK.com, Алексей Малков «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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