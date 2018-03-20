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Оставила детей без угла: в Ярославле будут судить женщину, использовавшую материнский капитал на себя
20 марта 2018 13:14
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В Ярославле будут судить маму двоих детей. Женщина, использовав материнский капитал, должна была отдать детям равные доли в новой квартире. Однако она этого не сделала. Но, чтобы получить деньги на покупку новой недвижимости, обманула сотрудников пенсионного фонда. Женщина предоставила заявление, заверенное нотариусом, согласно которому на детей будут оформлены доли в квартире.
— Прокуратура направила в суд иск в отношении женщины о взыскании с неё материнского капитала, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.
Фото: Александра Савельева
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