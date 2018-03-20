Блогером хочешь стать? Ярославцу прилетело куском асфальта за съемку дорожников

На Рыкачёва асфальтируют лужи

— Ну куда ты в лужу-то валишь? — спросил ярославец рабочего на дороге.

— Блогером хочешь стать? — огрызнулся ему в ответ дорожник. И швырнул кусок асфальта в сторону ярославца.

Такая трагикомедия разыгралась вчера на улице Рыкачёва напротив детского сада в Ярославле. Мужчина, забирая из садика ребёнка, увидел, как рабочие закидывают лужи асфальтом. И начал записывать происходящее, пока не получил в ответ.

Видео он разместил в группе «Дороги Ярославля» в соцсети фейсбук, где оно вызвало и массу острых шуток, и негодование ярославских водителей. Увидеть, как заделывают лужи асфальтом, на Нефтестрой отправился председатель ярославского отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев.

— Сколько простоит такой асфальт, не знаю, — рассказал Темур. — Воду выметали при мне, но рельеф ям такой, что она затекает обратно. В принципе, это лучше, чем просто в лужи. Мне просто грустно на такое смотреть.

По словам Темура Абдуллаева, в него кусками асфальта никто не кидался.

— Я приехал до того, как рабочие начали заделывать ямы, и дал им возможность привезти инструмент для выметания воды — метлу, — рассказал председатель местного отделения федерации автовладельцев России.

В этом году власти пообещали отремонтировать 23 дороги протяженностью 47,2 километра в разный районах города.