На Перевале из окна казарм выкинули щенка

Малыш чуть не замерз в сугробе

Этого ушастного парня просто выкинули на улицу. Нашли его прохожие в сугробе. Маленький щенок дрожал от холода.

— Щенка просто выкинули из окна казарм в сугроб. Он ищет новый дом и ответственных хозяев. В настоящий момент находится у людей, которые его из этого злосчастного сугроба забрали. Себе они его оставить не могут, так как уже имеют взрослую собаку и щенка, — написала своей страничке «ВКонаткте» Юлия Нехаева.

К счастью, новые хозяева нашлись быстро.

— Листая сегодня ленту, увидела эти глазки и влюбилась. А собака не мне нужна, а моим родственникам. Репост, звонок, ещё звонок — и вот у этого малыша и дом, и хозяин! — обрадовала всех, кто переживал за собаку, Людмила Лебедева, поделившаяся у себя записью о щенке.

Не менее замечательная судьба оказалась у щенка белой швейцарской овчарки, нашедшего дом в Ярославле. Местному школьнику собаку подарил сам президент.