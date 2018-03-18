На Перевале из окна казарм выкинули щенка

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Этого ушастного парня просто выкинули на улицу. Нашли его прохожие в сугробе. Маленький щенок дрожал от холода.
— Щенка просто выкинули из окна казарм в сугроб. Он ищет новый дом и ответственных хозяев. В настоящий момент находится у людей, которые его из этого злосчастного сугроба забрали. Себе они его оставить не могут, так как уже имеют взрослую собаку и щенка, — написала своей страничке «ВКонаткте» Юлия Нехаева.
К счастью, новые хозяева нашлись быстро.
— Листая сегодня ленту, увидела эти глазки и влюбилась. А собака не мне нужна, а моим родственникам. Репост, звонок, ещё звонок — и вот у этого малыша и дом, и хозяин! — обрадовала всех, кто переживал за собаку, Людмила Лебедева, поделившаяся у себя записью о щенке.
Не менее замечательная судьба оказалась у щенка белой швейцарской овчарки, нашедшего дом в Ярославле. Местному школьнику собаку подарил сам президент.
Фото: Юлия Нехаева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 17.03.2018 Вынесенный матч чешского этапа Еврохоккейтура пройдёт в Ярославле
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров