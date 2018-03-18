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Город

На Перевале из окна казарм выкинули щенка

18 марта 2018 08:34
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собака, Ярославль, щенок

Этого ушастного парня просто выкинули на улицу. Нашли его прохожие в сугробе. Маленький щенок дрожал от холода.

— Щенка просто выкинули из окна казарм в сугроб. Он ищет новый дом и ответственных хозяев. В настоящий момент находится у людей, которые его из этого злосчастного сугроба забрали. Себе они его оставить не могут, так как уже имеют взрослую собаку и щенка, — написала своей страничке «ВКонаткте» Юлия Нехаева.

К счастью, новые хозяева нашлись быстро.

— Листая сегодня ленту, увидела эти глазки и влюбилась. А собака не мне нужна, а моим родственникам. Репост, звонок, ещё звонок — и вот у этого малыша и дом, и хозяин! — обрадовала всех, кто переживал за собаку, Людмила Лебедева, поделившаяся у себя записью о щенке.

Не менее замечательная судьба оказалась у щенка белой швейцарской овчарки, нашедшего дом в Ярославле. Местному школьнику собаку подарил сам президент.

Ольга Прохорова
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Фото: Юлия Нехаева
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