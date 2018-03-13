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Город

Мама девочки, которую подростки избили в центре Ярославля, написала заявление в полицию

13 марта 2018 16:12
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дети, подростки, драка, Ярославль

Полиция разбирается в причинах конфликта, произошедшего между подростками в центре Ярославля.  Мама девочки, которую избили сверстницы, написала заявление в полицию.

— Все подростки, причастные к этому, установлены. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции разбираются в причинах конфликта, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Инцидент произошёл в прошедшие выходные. Драка старшеклассников развернулась в самом центре Ярославля во дворах казарм на улице Победы. Толпа окружила свою сверстницу: подростки подставили подножку девушке и несколько раз ударили упавшую на землю, выкрикивали оскорбления. Всё это происходило на глазах у прохожих. Однако никто из них не разнял дерущихся. Более того, никто не обратился в полицию.

Анна Лурье
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Фото: Ирина Ефремова/Facebook.com
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