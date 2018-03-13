Мама девочки, которую подростки избили в центре Ярославля, написала заявление в полицию

Никто из очевидцев не вызвал полицию

Полиция разбирается в причинах конфликта, произошедшего между подростками в центре Ярославля. Мама девочки, которую избили сверстницы, написала заявление в полицию.

— Все подростки, причастные к этому, установлены. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции разбираются в причинах конфликта, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Инцидент произошёл в прошедшие выходные. Драка старшеклассников развернулась в самом центре Ярославля во дворах казарм на улице Победы. Толпа окружила свою сверстницу: подростки подставили подножку девушке и несколько раз ударили упавшую на землю, выкрикивали оскорбления. Всё это происходило на глазах у прохожих. Однако никто из них не разнял дерущихся. Более того, никто не обратился в полицию.