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Толпа подростков избила девочку в центре Ярославля
10 марта 2018 11:13
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Драка старшеклассников развернулась в самом центре Ярославля во дворах казарм на улице Победы. Толпа окружила свою сверстницу: подростки подставили подножку девушке и несколько раз ударили упавшую на землю, выкрикивали оскорбления. Всё это происходило на глазах у прохожих, которых озлобленная толпа не стеснялась.
— Что вы творите? — воскликнула проходившая мимо женщина Ирина Ефремова. И кинулась разнимать толпу. — Девчонки особенно жестокие были, — написала она потом в социальных сетях. — Они разбежались сразу, я девчонку домой отвезла. У меня ведь у самой дочь-подросток со мной была.
Жестоких подростков ярославна успела заснять на телефон. Позже появились и другие свидетели, рассказавшие, что словесная перепалка между толпой подростков и одной девушкой началась ещё в торговом центре «Аура», рядом с которым всё и случилось. Правда, в полицию с заявлением о побоях или хотя бы сообщением о драке никто так и не обратился.
— Даже в дежурную часть по номеру 02 никто не набрал, — рассказала 76.ru Светлана Морозова, начальник подразделений по делам несовершеннолетних УМВД по Ярославской области. — Сейчас мы начали проверку по факту произошедшего, фигуранты установлены. Но информацию все рассказывают абсолютно разную.
Недавно в ярославской школе ученик устроил стрельбу из пистолета.
Фото: Ирина Ефремова / facebook.com
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