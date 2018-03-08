«Обвал грунта и жертвы»: что на самом деле произошло в Ярославле на Московском проспекте

В том месте, где просел асфальт, дорожники поставили временные знаки

«На Московском проспекте под железнодорожным мостом в Ярославле обвалился грунт. Есть жертвы», — напугали ярославцев анонимные пользователи в пабликах автомобилистов.

Мы съездили туда и посмотрели, что произошло на самом деле. ДТП в этом месте, действительно, произошло. Но масштаб трагедии намного меньше, чем могло показаться из сообщений в социальных сетях. В этом месте просел асфальт. Колесом в яму попали «Жигули» 7-й модели.

— Колесо отвалилось, — рассказывают очевидцы. — Мужчина позвонил в ГИБДД и предупредил, что поехал за запчастями. Говорит, поставил их в курс дела, чтобы машину не эвакуировали.

Гаишники сразу же сообщили о случившемся властям. И на место выехали дорожники. Они установили временные знаки, чтобы кто-нибудь ещё не попал в эту яму колесом.

Хозяину легковушки ремонт машины обошёлся в 1,5 тысячи рублей

— Мы выясним причину этой просадки, а уже потом будет устранять дефект, — говорит глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Перед тем как начинать ремонт, нужно понять причину. И сделать так, чтобы проблема не повторилась.

А пока на этом месте постоят временные знаки. Кстати, водитель «семёрки» требовать от властей через суд ущерб не намерен.

— Больше времени и нервов потрачу, — улыбается мужчина. — Я на 1,5 тысячи запчастей купил, сейчас машину починим.

Автомобилисты сообщают, что ДТП не стало причиной пробки на Московском, потому что движение там сейчас не очень интенсивное.