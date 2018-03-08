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Ярославцам вернут деньги за плохую воду из-под крана
8 марта 2018 16:14
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В мэрии Ярославля официально заявили: проблемы с водопроводной водой решены. Речь идёт о многоэтажках в Заволжском районе на проспекте Авиаторов, проезде Доброхотова и улицах Космонавтов и Папанина.
— Проблему с водой выявили в 39 многоквартирных домах, рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. — Прошли восстановительные работы, и теперь в квартирах ярославцев вновь течёт качественная вода.
Также власти пообещали, что коммунальщики сделают перерасчёт. Жители домов, где текла чёрная вода, уже в квитанциях за март увидят, что часть денег за воду им вернут.
Видео с чёрной водой, которая течёт из крана, выложил ярославец Александр Балакирев в социальной сети «ВКонтакте». Из соседних домов коммунальщикам стали приходить похожие жалобы. Городские власти обещали разобраться с проблемой и наказать виновных.
Фото: Александр Балакирев «Жесть Ярославль»/VK.com
Видео: Александр Балакирев/Vk.com
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