Заступился за знакомую: ярославец ударил ножом владельца продуктового магазина

Суд приговорил ярославца к трем годам лишения свободы условно

Дзержинский суд признал 60-летнего жителя Ярославля виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

В конце октября прошлого года мужчина пришёл к владельцу продуктового магазина в Брагино, чтобы попросить его снова взять на работу уволенную за пьянку подругу. Хозяин магазина отказал ярославцу, тогда тот выхватил из куртки раскладной нож и несколько раз ударил им мужчину.

— Обвиняемый нанес владельцу магазина не менее четырех ударов в область груди, поясницы и левого плеча, — рассказали в прокуратуре. — Раны причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Мужчина полностью признал свою вину и выплатил владельцу магазина компенсацию за моральный вред. Суд приговорил ярославца к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В конце прошлой недели суд вынес приговор еще одному ярославцу. Мужчину обвинили в организации подпольного казино.