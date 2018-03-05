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Заступился за знакомую: ярославец ударил ножом владельца продуктового магазина
5 марта 2018 20:07
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Дзержинский суд признал 60-летнего жителя Ярославля виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
В конце октября прошлого года мужчина пришёл к владельцу продуктового магазина в Брагино, чтобы попросить его снова взять на работу уволенную за пьянку подругу. Хозяин магазина отказал ярославцу, тогда тот выхватил из куртки раскладной нож и несколько раз ударил им мужчину.
— Обвиняемый нанес владельцу магазина не менее четырех ударов в область груди, поясницы и левого плеча, — рассказали в прокуратуре. — Раны причинили тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Мужчина полностью признал свою вину и выплатил владельцу магазина компенсацию за моральный вред. Суд приговорил ярославца к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
В конце прошлой недели суд вынес приговор еще одному ярославцу. Мужчину обвинили в организации подпольного казино.
Фото: Александра Савельева
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