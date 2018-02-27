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Матери с теплотрассы дали три месяца, чтобы вернуть сына: как она живёт сейчас
27 февраля 2018 13:12
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У жительницы Ярославля Ирины осталось три месяца, чтобы вернуть себе ребёнка. После того, как её с сыном нашли на теплотрассе, женщину ограничили в родительских правах на полгода. Дама целый месяц провела с бомжами на улице, а при ней всё это время был трёхлетний мальчик.
Сегодня в полиции рассказали, как она проводит время, и предпринимает ли шаги, чтобы исправиться. А именно: пройти лечение от алкогольной зависимости и устроиться на работу.
— Ребёнок сейчас находится в детском учреждении, — рассказала начальник подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова. — А мама так и живёт на теплотрассе.
Ирина с ребенком пропала 13 октября прошлого года. Родственники и соседи обратились в полицию и к волонтерам. До исчезновения женщина общалась со странными компаниями, но из дома не пропадала. Искали женщину с сыном больше месяца и нашли 17 ноября на теплотрассе. К счастью, с Ириной и мальчиком все было в порядке.
Суд ограничил женщину в родительских правах, если она не докажет, что исправилась и готова воспитывать ребенка, то в мае её лишат родительских прав.
Полиция возбудила на женщину уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Фото: ЯсСпас
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