Матери с теплотрассы дали три месяца, чтобы вернуть сына: как она живёт сейчас

Если Ирина до мая не докажет, что исправилась, у неё окончательно отберут сына

У жительницы Ярославля Ирины осталось три месяца, чтобы вернуть себе ребёнка. После того, как её с сыном нашли на теплотрассе, женщину ограничили в родительских правах на полгода. Дама целый месяц провела с бомжами на улице, а при ней всё это время был трёхлетний мальчик.

Сегодня в полиции рассказали, как она проводит время, и предпринимает ли шаги, чтобы исправиться. А именно: пройти лечение от алкогольной зависимости и устроиться на работу.

— Ребёнок сейчас находится в детском учреждении, — рассказала начальник подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова. — А мама так и живёт на теплотрассе.

Ирина с ребенком пропала 13 октября прошлого года. Родственники и соседи обратились в полицию и к волонтерам. До исчезновения женщина общалась со странными компаниями, но из дома не пропадала. Искали женщину с сыном больше месяца и нашли 17 ноября на теплотрассе. К счастью, с Ириной и мальчиком все было в порядке.

Суд ограничил женщину в родительских правах, если она не докажет, что исправилась и готова воспитывать ребенка, то в мае её лишат родительских прав.

Полиция возбудила на женщину уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».