«Адский треш»: в Ярославле скорые с мигалками не могут подъехать к больнице

На улице Загородный сад машины едут по тротуарам, а скорые стоят в пробке

В Ярославле из-за плохой уборки дорог уже несколько дней образовываются пробки на небольшой улочке Загородный сад. Небольшой, но очень важной — здесь находится травмпункт Соловьёвской больницы.

— Это какой то адский треш! — возмущается автомобилист и участник группы «Дороги Ярославля» Андрей Бушуев. Из двух полос работает только одна. Машины едут навстречу друг другу. Скорые стоят с маячками в обе стороны. Вчера здесь минут сорок не могли разъехаться.

Медики жалуются, что теряют здесь много времени. А зачастую в их деле счёт идёт на минуты.

— Здесь так уже не первый день: пробки и утром, и днём, и вечером, — говорят парни из бригады скорой помощи.



Уже неделю с этой улицы приходят и жалобы на то, что автомобилисты объезжают пробку по тротуару, заставляя пешеходов запрыгивать в сугробы. Наконец, когда после обильного снегопада прошло больше недели, и власти обратили внимание на то, что здесь творится.

— Завтра мы расчистим улицу Загородный сад от снега, — пообещали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

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