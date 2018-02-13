×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Проблема

Город

«Адский треш»: в Ярославле скорые с мигалками не могут подъехать к больнице

13 февраля 2018 13:39
3 933 22
дороги, ЖКХ, авто, снег, Ярославль

В Ярославле из-за плохой уборки дорог уже несколько дней образовываются пробки на небольшой улочке Загородный сад. Небольшой, но очень важной — здесь находится травмпункт Соловьёвской больницы.

Это какой то адский треш! — возмущается автомобилист и участник группы «Дороги Ярославля» Андрей Бушуев. Из двух полос работает только одна. Машины едут навстречу друг другу. Скорые стоят с маячками в обе стороны. Вчера здесь минут сорок не могли разъехаться.

Медики жалуются, что теряют здесь много времени. А зачастую в их деле счёт идёт на минуты.

 

— Здесь так уже не первый день: пробки и утром, и днём, и вечером, — говорят парни из бригады скорой помощи.

Уже неделю с этой улицы приходят и жалобы на то, что автомобилисты объезжают пробку по тротуару, заставляя пешеходов запрыгивать в сугробы. Наконец, когда после обильного снегопада прошло больше недели, и власти обратили внимание на то, что здесь творится.

— Завтра мы расчистим улицу Загородный сад от снега, — пообещали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Читайте также: Ярославцы стали чаще получать травмы в общественном транспорте.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Андрей Бушуев/Дороги Ярославля/Facebook.com
Видео: Андрей Бушуев/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Уровень радиации в режиме онлайн: в МЧС показали, как работают датчики

Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Комментарии (5): Начало фильма вроде ничего,... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,30 57,89
EUR 71,00 71,59
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 14.02
USD 57,77 -0,25
EUR 71,17 -0,08
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.