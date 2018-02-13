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Проблема
«Адский треш»: в Ярославле скорые с мигалками не могут подъехать к больнице
13 февраля 2018 13:39
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В Ярославле из-за плохой уборки дорог уже несколько дней образовываются пробки на небольшой улочке Загородный сад. Небольшой, но очень важной — здесь находится травмпункт Соловьёвской больницы.
— Это какой то адский треш! — возмущается автомобилист и участник группы «Дороги Ярославля» Андрей Бушуев. Из двух полос работает только одна. Машины едут навстречу друг другу. Скорые стоят с маячками в обе стороны. Вчера здесь минут сорок не могли разъехаться.
Медики жалуются, что теряют здесь много времени. А зачастую в их деле счёт идёт на минуты.
— Здесь так уже не первый день: пробки и утром, и днём, и вечером, — говорят парни из бригады скорой помощи.
Уже неделю с этой улицы приходят и жалобы на то, что автомобилисты объезжают пробку по тротуару, заставляя пешеходов запрыгивать в сугробы. Наконец, когда после обильного снегопада прошло больше недели, и власти обратили внимание на то, что здесь творится.
— Завтра мы расчистим улицу Загородный сад от снега, — пообещали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.
Читайте также: Ярославцы стали чаще получать травмы в общественном транспорте.
Фото: Андрей Бушуев/Дороги Ярославля/Facebook.com
Видео: Андрей Бушуев/Facebook.com
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