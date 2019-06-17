«Надо спасать людей»: на прямую линию с президентом Путиным пришёл вопрос из Ярославской области

В четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин выйдет на прямой разговор с жителями страны. Формат прямой линии ожидается стандартный — глава государства будет несколько часов отвечать на вопросы, которые накопились к нему у россиян.



По всем возможным каналам свой вопрос-обращение главе государства отправил потомок известного ярославского купеческого рода Владимир Понизовкин, который переживает за судьбу Дома сорока и его жителей в посёлке Красный Профинтерн Некрасовского района.



— В посёлке Красный Профинтерн Ярославской области на берегу Волги находится жилой дом, построенный известными ярославскими купцами Понизовкиными более века тому назад, — говорится в послании Понизовкина к Путину. — Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Также здание уже много лет признано аварийным и несущим в себе угрозу жизни и здоровью проживающих в нём людей. По различным причинам (возможно, в том числе и бюрократическим) здание не попало в программу расселения до 2024 года. 22 мая на Первом канале вышла программа «Мужское/Женское. Купеческий дом», в которой была освещена проблема дома. Но, к сожалению, после программы никаких кардинальных перемен не настало. Только местные власти смогли выделить многодетной семье с семью детьми (всего девять человек) однокомнатную квартиру общей площадью 26 кв. м, да областной Следственный комитет начал доследственную проверку. Убеждён, что в данной ситуации не виновных надо искать, а предпринимать все возможные и невозможные действия для спасения как людей, так и дома-памятника. Здание уже кренится в сторону Волги, и в любой момент может случиться трагедия общенационального масштаба.

