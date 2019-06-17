«Надо спасать людей»: на прямую линию с президентом Путиным пришёл вопрос из Ярославской области

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Как жители России могут достучаться до главы своего государства
Потомок купцов Понизовкиных сообщил президенту Путину, что Дом сорока накренился в сторону Волги
Фото: Владимир Понизовкин, Дмитрий Миронов
В четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин выйдет на прямой разговор с жителями страны. Формат прямой линии ожидается стандартный — глава государства будет несколько часов отвечать на вопросы, которые накопились к нему у россиян.
По всем возможным каналам свой вопрос-обращение главе государства отправил потомок известного ярославского купеческого рода Владимир Понизовкин, который переживает за судьбу Дома сорока и его жителей в посёлке Красный Профинтерн Некрасовского района.
— В посёлке Красный Профинтерн Ярославской области на берегу Волги находится жилой дом, построенный известными ярославскими купцами Понизовкиными более века тому назад, — говорится в послании Понизовкина к Путину. — Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Также здание уже много лет признано аварийным и несущим в себе угрозу жизни и здоровью проживающих в нём людей. По различным причинам (возможно, в том числе и бюрократическим) здание не попало в программу расселения до 2024 года. 22 мая на Первом канале вышла программа «Мужское/Женское. Купеческий дом», в которой была освещена проблема дома. Но, к сожалению, после программы никаких кардинальных перемен не настало. Только местные власти смогли выделить многодетной семье с семью детьми (всего девять человек) однокомнатную квартиру общей площадью 26 кв. м, да областной Следственный комитет начал доследственную проверку. Убеждён, что в данной ситуации не виновных надо искать, а предпринимать все возможные и невозможные действия для спасения как людей, так и дома-памятника. Здание уже кренится в сторону Волги, и в любой момент может случиться трагедия общенационального масштаба.
Накануне в нашей группе во «ВКонтакте» мы запустили опрос, чтобы узнать, что бы спросили ярославцы у Владимира Путина. Оказалось, что волнует разное — и глобальное, и конкретное, а кто-то хотел бы просто пошутить. Ранее мы уже публиковали топ вопросов для президента России.
Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12:00. Её покажут в эфире каналы Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». По радио можно будет услышать на «Маяке», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, через сайт программы или специальное мобильное приложение, а также в соцсетях.
Вопросы принимаются до окончания программы 20 июня.
Единый центр обработки сообщений (бесплатный): 8 800 200-40-40.
Номер для SMS и MMS: 0-40-40 (бесплатно, на русском, не больше 70 знаков).
Отправить свой вопрос можно через сайт Moskva-putinu.ru (Москва-путину.рф).
Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Поделиться
Утин тут бессилен,один вполе не воин,это лицо на междунар арене,остальным в стране заправляют уголовники,они же содержат главные телеканалы,например нтв полностью под их контролем,и соответствующие сериалы идут в кассовое время,вор,нюхач и т.д.,сюжетная линия у всех фильмов как под копирку,богатый хрен решает дела,особняк девки и уголовники со стрельбой кровью и насилием.нет ..не кажется очень похожим...
А я то думаю, че у меня подвеска развалилась и жрать нечего, а тут вон оно что....