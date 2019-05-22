Жильцы купеческого дома на всю страну пожаловались на чиновников, отказавшихся их переселять

Ярославль снова в центре скандала. На этот раз на Первом канале в программе «Мужское и женское» показали аварийный дом в посёлке Красный Профинтерн. В доме, где сгнили перегородки, рушится потолок, плесень и грибок на стенах, живут инвалиды и многодетные семьи. Жильцы дома, пришедшие на передачу, рассказали, что в 2014 году дом признали аварийным. Но местная администрация с этим не согласилась и обратилась в суд, и суд выиграла. В 2017 году дом всё-таки снова признали аварийным. Но программа расселения аварийного жилья в Ярославле закончилась 1 января 2017 года. Дом под расселение не попал. Жильцы продолжают мучиться и по сей день.

— У меня дети постоянно болеют. У сына семилетнего практически астма, он кашляет всё время, задыхается, — рассказала в студии мама семерых детей Екатерина Дорина. У дома есть хозяин. Он достался в наследство от купцов Понизовкиных Владимиру Понизовкину, который сейчас живёт в Москве. Но при этом дом не является памятником культурного наследия. Чтобы его признали памятником, нужно провести экспертизу, которая стоит 60 тысяч рублей. Администрация говорит, что у неё на это денег нет.

Дом купцов Понизовкиных Фото: Первый канал