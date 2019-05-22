Жильцы купеческого дома на всю страну пожаловались на чиновников, отказавшихся их переселять

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Ярославские следователи начали проверку
Люди живут практически на помойке
Ярославль снова в центре скандала. На этот раз на Первом канале в программе «Мужское и женское» показали аварийный дом в посёлке Красный Профинтерн.
В доме, где сгнили перегородки, рушится потолок, плесень и грибок на стенах, живут инвалиды и многодетные семьи. Жильцы дома, пришедшие на передачу, рассказали, что в 2014 году дом признали аварийным. Но местная администрация с этим не согласилась и обратилась в суд, и суд выиграла. В 2017 году дом всё-таки снова признали аварийным. Но программа расселения аварийного жилья в Ярославле закончилась 1 января 2017 года. Дом под расселение не попал. Жильцы продолжают мучиться и по сей день.
— У меня дети постоянно болеют. У сына семилетнего практически астма, он кашляет всё время, задыхается, — рассказала в студии мама семерых детей Екатерина Дорина.
У дома есть хозяин. Он достался в наследство от купцов Понизовкиных Владимиру Понизовкину, который сейчас живёт в Москве. Но при этом дом не является памятником культурного наследия. Чтобы его признали памятником, нужно провести экспертизу, которая стоит 60 тысяч рублей. Администрация говорит, что у неё на это денег нет.
Владимир Понизовкин, который пришёл на программу, пообещал провести экспертизу на свои деньги.
Тем временем следователи начали проводить проверку.
— Несмотря на очевидную опасность для жизни и здоровья жильцов, их просьбы об оказании помощи ответственными лицами игнорируются. Следствием будут проверены все факты и дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Полную версию программы вы можете посмотреть здесь.
Недавно на всю страну показали жителей Рыбинска, которые также живут в страшных условиях и боятся, что потолки вот-вот рухнут на их головы.
Сказать, что дом в ужасном состоянии - ничего не сказать... Самое обидное, что жильцы в очередной раз обожгутся, надеясь на помощь хозяина дома, поведение которого не внушает доверия. В любом случае, надо отстаивать свои права и не опускать руки.
Жители платят и десятилетиями платили за содержание и ремонт жилья. Одного взгляда на дом достаточно, что бы понять - это памятник культуры и архитектуры! Где ответственные, за доведение памятника до аварийного состояния? Жителей - расселить, чиновников и управляющую - посадить с полной конфискацией имущества в счёт государства. Тогда и другим урок будет - не воруй!