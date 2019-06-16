«Когда уже начнем жить, а не выживать?» Топ вопросов от ярославцев на прямую линию с Путиным

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Прямая линия с президентом проходит уже не первый год
Фото: Дмитрий Миронов / Facebook.com
20 июня президент Владимир Путин выйдет на прямой разговор с жителями страны. Формат давний — глава государства несколько часов отвечает на вопросы россиян. И вопросы, конечно, накопились. В нашей группе во «ВКонтакте» мы запустили опрос, чтобы узнать, что волнует ярославцев. Волнует разное — и глобальное и конкретное, а кто-то хотел бы просто пошутить. Публикуем топ вопросов для президента. Увеличим шансы быть услышанными.
Nataly GubinaКогда:
— Когда в стране все хорошо будет — не для правительства, а для простых людей?
An Шашина:
— Когда подчиняющиеся ему чиновники начнут о народе думать?
Ольга Косоурова:
— Я бы его спросила: «Сколько вы ещё будете издеваться над народом??? Когда уже мы начнем жить, а не выживать?»
Ксения Жембровская:
— Как можно прожить на 50 в месяц с ребенком?
Ксения Ярославская:
— Когда Москва перестанет быть центром вселенной!!! В других городах тоже люди живут, хотят нормальные зарплаты, а не только бешеные цены в магазинах и за коммунальные услуги!!!
Наталья Чистякова:
— Предложение по ОМС: вывести из ОМС аборты, а вместо них включить паллиативную помощь новорожденным.
Валерия Недашковская:
— Вопрос один: почему в стране нет работы?
Радана Каханович:
— Что за беспредел творится на Шиесе и кто за это ответит? Где положенные расходники к помпе и тест-полоски детям-диабетикам?
Ян Иванов:
— Откуда в хлебе дырочки?
Вадим Линийчук:
— Спросил бы, почему не выполняются социальные гарантии, и семья ветерана боевых действий, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, стоит в очереди с 2004 года и ничего не может сделать! А от всех ведомств и администрации президента идут только отписки...
Кирилл Баев:
— Когда он уйдет? С уважением.
Алексей Передбогов:
— Когда будет 4-дневная рабочая неделя? Когда восстановят стадион «Сатурн» в Рыбинске?
Андрей Дмитричев:
— Как часто Вы собираете валежник в лесу?
Наталия Варзанова:
— Когда перестанут расти цены на квартплату?
Маргарита Маргарита:
— Почему Москва свой мусор не может хранить у себя?
Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00. Её покажут в эфире каналы Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». По радио можно будет услышать на «Маяке», «Вести FM» и «Радио России».
Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, через сайт программы или специальное мобильное приложение, а также в соцсетях.
Вопросы принимаются до окончания программы 20 июня.
Единый центр обработки сообщений (бесплатный): 8–800–200–40–40.
Номер для SMS и MMS: 0–40–40 (бесплатно, на русском, не больше 70 знаков).
Отправить свой вопрос можно через сайт Moskva-putinu.ru (Москва-путину.рф).
Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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