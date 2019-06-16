«Когда уже начнем жить, а не выживать?» Топ вопросов от ярославцев на прямую линию с Путиным

— Когда в стране все хорошо будет — не для правительства, а для простых людей? An Шашина:

20 июня президент Владимир Путин выйдет на прямой разговор с жителями страны. Формат давний — глава государства несколько часов отвечает на вопросы россиян. И вопросы, конечно, накопились. В нашей группе во «ВКонтакте» мы запустили опрос, чтобы узнать, что волнует ярославцев. Волнует разное — и глобальное и конкретное, а кто-то хотел бы просто пошутить. Публикуем топ вопросов для президента. Увеличим шансы быть услышанными.

— Когда подчиняющиеся ему чиновники начнут о народе думать?



Ольга Косоурова:

— Я бы его спросила: «Сколько вы ещё будете издеваться над народом??? Когда уже мы начнем жить, а не выживать?»



Ксения Жембровская:

— Как можно прожить на 50 в месяц с ребенком?



Ксения Ярославская:

— Когда Москва перестанет быть центром вселенной!!! В других городах тоже люди живут, хотят нормальные зарплаты, а не только бешеные цены в магазинах и за коммунальные услуги!!!



Наталья Чистякова:

— Предложение по ОМС: вывести из ОМС аборты, а вместо них включить паллиативную помощь новорожденным.



Валерия Недашковская:

— Вопрос один: почему в стране нет работы?



Радана Каханович:

— Что за беспредел творится на Шиесе и кто за это ответит? Где положенные расходники к помпе и тест-полоски детям-диабетикам?



Ян Иванов:

— Откуда в хлебе дырочки?



Вадим Линийчук:

— Спросил бы, почему не выполняются социальные гарантии, и семья ветерана боевых действий, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, стоит в очереди с 2004 года и ничего не может сделать! А от всех ведомств и администрации президента идут только отписки...