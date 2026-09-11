Тошнить начало прямо на уроках. Что известно об отравлении детей в кубанской школе

Что известно об отравлении детей в школе станицы Каневской Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

10 сентября стало известно о массовом отравлении детей в Краснодарском крае — ЧП произошло в школе № 6 станицы Каневской. В общей сложности об ухудшении состояния после обеда в школьной столовой заявил 21 ребенок. Портал 93.RU собрал в одном материале, что известно об этом происшествии.

Что случилось?

Вечером 10 сентября в социальных сетях появились жалобы жителей станицы Каневской. Родители массово писали о ситуации в местной школе.

«К сожалению, это правда. Массово заболели дети. Неизвестно, из-за чего, возможно, еда», — написала одна из местных жительниц.

Спустя пару часов официальные ведомства начали подтверждать факт массового отравления. В прокуратуре сообщили о проведении проверки.

«Установлено, что 10 сентября 2026 года в МАОУ СОШ № 6 произошло отравление обучающихся», — говорится в релизе ведомства.

В краевом следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным ведомства, после обращения учеников в больницу, четверо были госпитализированы.

Следователи осмотрели место происшествия — столовую.

Осмотр места происшествия Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что в лабораторию отправили материалы от заболевших, персонала школы и людей, которые контактировали с учениками.

Что говорят в самой школе?

Правда, директор самой школы заявила журналисту 93.RU, что информация о массовом отравлении — «это просто слова».

«Сейчас у нас нет отравления детей. Отравление детей — это просто слова. Диагнозов еще никто не поставил», — сказала в разговоре с журналистом 93.RU директор учреждения Оксана Курышкина.

На вопрос, работает ли в школе столовая, она отвечать отказалась и бросила трубку.

Что говорят родители?

По словам родителей учеников, которые получили отравление, детям стало плохо после обеда. К вечеру 10 сентября некоторые стали обращаться в Каневскую районную больницу. А 11 сентября детей отпустили с уроков раньше обычного.

«Мой (ребенок) ел в столовой еду, старшая не ела, ему и плохо стало. И с кем ни говоришь — те, кто обедал в столовой, тем и плохо было», — рассказала одна из матерей.

По ее словам, сотрудник Роспотребнадзора связывался с родителями заболевших детей. Он спрашивал, что они ели, где находились и какие симптомы у них были.

Другая мать рассказала, что ее дети почувствовали себя плохо непосредственно в школе.

«Я мама троих учеников. Двое из них учатся в этой школе. Детям плохо становилось прям на уроках. Столовую закрыли. Детей отпустили домой», — написала она.

Еще одна мать подтвердила, что ее сын заболел после того, как поел в школьной столовой.

«У меня там два ученика в разных классах, только сын с рвотой был вчера, сегодня уже норм», — рассказала она.

Количество пострадавших тоже разнится. Известно о госпитализации четырех учеников, но родители сообщают о большем числе заболевших.

«У меня тоже дети ходят в эту школу и могу сказать, что намного больше детей заболело, никак не 21 человек», — пишет одна из женщин в родительском чате.

Еще одна мать сообщила, что уже получила предварительный диагноз для ребенка.

«Нам сегодня педиатр поставил диагноз — бактериальная инфекция неустановленная».

Кто готовил еду?

Обеспечение питания в школах в России проходит через систему госконтрактов. Если простыми словами, районная администрация или само учреждение выходит на площадку со своим предложением, а поставщики соревнуются за право заключить контракт (выигрывает тот, кто предложит минимальную цену или просто будет обладать большим опытом в этой сфере). Заключение контракта обычно происходит открыто. Наименование поставщика — это обычно открытая информация.

В случае со школой № 6 ситуация иная. Согласно данным с сайта государственных закупок, 16 июля на площадке был опубликован конкурс на оказание услуг по организации горячего питания на период с 1 сентября по 18 декабря 2026 года. Фактически на первое полугодие.

Цена контракта, по которому поставщик должен был организовать питание в 29 учебных заведениях (в том числе и в школе № 6 станицы Каневской), составила 72,9 миллиона рублей. Именно на школу № 6 должно было пойти более 3 миллионов рублей из этой суммы.

Определить поставщика должны были 16 августа. Однако чуть меньше чем за месяц до начала учебного года закупку по какой-то причине отменили.

31 августа, перед началом учебного года, школа № 6 сама заключает прямой контракт (с неназванным поставщиком) без конкурсных процедур на организацию питания в период с 1 сентября по 18 ноября. Его стоимость составила 1,8 миллиона рублей.