Сделайте это на ночь с обувью — и неприятный запах исчезнет: старый домашний трюк

Пищевая сода помогает уменьшить влажность внутри обуви и ослабить неприятный запах Источник: GPT

Бывает, вечером снимаешь кроссовки у двери — и сразу понимаешь: у этой пары появился собственный характер. Особенно часто такое случается после теплого дня, тренировки, долгой прогулки или нескольких часов в закрытой обуви. Покупать новый дезодорант для обуви необязательно. Для начала можно попробовать простой домашний способ — пищевую соду.

Секрет в том, что сода не просто перебивает неприятный запах сильной отдушкой. Она помогает уменьшить влажность и может частично нейтрализовать пахучие соединения. Но есть важная оговорка: это именно способ освежить обувь, а не лечение грибка, повышенной потливости или других причин стойкого запаха.

Почему обувь начинает пахнуть

Сам по себе пот — не единственный виновник характерного запаха. Проблема появляется, когда в теплой и влажной среде активно размножаются микроорганизмы. Закрытая обувь создает для этого очень удобные условия: внутри темно, тепло, воздух циркулирует слабо, а после долгого дня остается влага. Cleveland Clinic отмечает, что бактерии на коже и в обуви взаимодействуют с потом, в результате чего и появляются пахучие продукты их жизнедеятельности.

«Бактерии и грибки любят тепло, влагу и темноту. Внутри обуви для них складываются идеальные условия», — объясняет подиатр Джой Роуленд из Cleveland Clinic.

Центр по контролю и профилактике заболеваний также советует держать стопы сухими, ежедневно менять носки и регулярно менять обувь: теплая влажная среда благоприятна в том числе для грибков. Российские специалисты дают похожие рекомендации. В Санкт-Петербургском кожно-венерологическом диспансере советуют избегать тесной обуви, усиливающей потливость, и уделять внимание ее просушиванию и обработке.

Тканевый мешочек избавляет от необходимости утром вытряхивать порошок из швов и стелек Источник: GPT

Что положить в ботинки на ночь

Самый аккуратный вариант — не сыпать соду прямо на стельку, а сделать небольшой мешочек. Так утром не придется вытряхивать белый порошок из швов, носка кроссовка и подкладки.

Понадобятся:

1–2 столовые ложки пищевой соды на каждый ботинок;

чистый тонкий хлопковый носок, марля или небольшой тканевый мешочек;

резинка, шнурок или нитка.

Насыпьте соду внутрь ткани, хорошо завяжите и положите по одному мешочку в каждый ботинок. Оставьте обувь в сухом проветриваемом месте на ночь. Утром мешочки достаточно убрать.

Если обувь заметно отсырела, сначала ей лучше дать нормально высохнуть. Сода может помочь с остаточной влажностью и запахом, но превращать ее в замену полноценной сушки не стоит.

Такой способ особенно удобен для кроссовок, текстильной обуви и обычных повседневных ботинок. А с дорогой кожей, замшей или моделями со специальными мембранами безопаснее вообще не допускать прямого контакта порошка с материалом.

Почему лучше не засыпать соду прямо внутрь

В интернете часто встречается более радикальная версия лайфхака: щедро насыпать пищевую соду непосредственно в кроссовки, оставить до утра, а потом вытряхнуть.

Проблема проста: мелкий порошок охотно остается там, где его совсем не ждешь. Он может забиваться под стельку и в швы, оседать на подкладке, а потом перекочевывать на носки. Если внутри осталась влага, уборка становится еще веселее.

Мешочек избавляет от этой бытовой части эксперимента. Сода остается внутри ткани, а сам вкладыш утром извлекается одним движением. Подобный формат домашних содовых саше для обуви описывается и в зарубежных рекомендациях по уходу за кроссовками.

Обуви нужен перерыв между носками, чтобы накопившаяся внутри влага успела испариться Источник: GPT

Не только сода: чай и кофе тоже кладут в обувь

Сода — не единственный домашний способ освежить обувь. Некоторые используют сухие чайные пакетики: кладут по одному-два в каждый ботинок на несколько часов или на ночь. Чай может впитать часть влаги и сделать запах менее заметным. Главное — брать именно сухие пакетики, а не использованные влажные.

Еще один вариант — кофейные зерна или молотый кофе. Они в первую очередь перебивают посторонние запахи собственным ароматом, а сухой кофе может дополнительно забирать часть влаги. Чтобы не испачкать подкладку, молотый кофе лучше насыпать в чистый носок или тканевый мешочек и оставить внутри обуви на ночь.

При этом и чай, и кофе работают скорее как временное освежение. Если обувь постоянно остается влажной, важнее хорошо ее просушивать и по возможности чередовать пары.

Что еще помогает от запаха обуви

Если любимые кроссовки каждый день надевать еще влажными после вчерашней прогулки, никакой ночной мешочек не сотворит чудо. Гораздо лучше работает сочетание нескольких привычек:

чередуйте хотя бы две пары: не носите одну и ту же обувь каждый день;

после носки вынимайте съемные стельки, стирайте их и возвращайте на место только после полного высыхания;

не прячьте влажные ботинки сразу в закрытый шкаф;

ежедневно надевайте чистые носки, а при сильной потливости меняйте их чаще;

выбирайте носки, которые хорошо отводят влагу: из мериносовой шерсти или спортивных синтетических тканей с пометкой «впитывание влаги», или moisture wicking, — они лучше отводят влагу от кожи;

регулярно очищайте внутреннюю часть обуви с учетом материала.

Американская академия дерматологии отдельно советует людям с сильно потеющими стопами не надевать одну пару два дня подряд: перерыв позволяет обуви высохнуть. Специалисты также рекомендуют влагопоглощающие стельки и присыпки.

Сухой чай и кофе помогают сделать запах в обуви менее заметным, но не заменяют полноценную просушку Источник: GPT

Когда дело уже не в ботинках

Если неприятный запах появляется очень быстро даже после душа, при чистых носках и полностью высушенной обуви, одним домашним лайфхаком ограничиваться не стоит.