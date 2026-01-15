В России расширили маршрут Золотого кольца. Какие города Ярославской области в него вошли — инфографика

Туристический маршрут Золотого кольца, столицей которого является Ярославль, расширили на 49 населенных пунктов. Такое решение приняли в Правительстве Российской Федерации.
«Расширение бренда „Золотого кольца“ поможет сделать более разнообразной палитру впечатлений для туристов, которые получат возможность создать свою экосистему путешествий», — отметили в мэрии Ярославля.
В перечень туристического маршрута вошли шесть новых точек притяжения Ярославской области:
города — Мышкин, Тутаев, Рыбинск;
села и деревни — Вятское, Годеново, Карабиха.
Также список пополнится городами из Тверской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской и Московской областей.
Напомним, что ранее обсуждалось, что Москва может отобрать у Ярославля статус столицы Золотого кольца. Жителей города успокоила исполнительный директор Союза городов Золото кольца Наталья Булах.
«Во-первых, никто никого никуда не включал. Подписано соглашение о сотрудничестве по развитию маршрута. Маршрут изначально начинался в Москве и там же заканчивался. Но статус „Столица Золотого кольца“ — это торговая марка, правообладателем которой до 2031 года является мэрия Ярославля», — ранее пояснила она.
Хотели бы поехать в тур по городам Золотого кольца?