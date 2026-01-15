НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Инфографика В России расширили маршрут Золотого кольца. Какие города Ярославской области в него вошли — инфографика

В России расширили маршрут Золотого кольца. Какие города Ярославской области в него вошли — инфографика

Публикуем официальные данные

508
Расширили маршрут Золотого кольца | Источник: Артем Бауман / 76.RUРасширили маршрут Золотого кольца | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Расширили маршрут Золотого кольца

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Туристический маршрут Золотого кольца, столицей которого является Ярославль, расширили на 49 населенных пунктов. Такое решение приняли в Правительстве Российской Федерации.

«Расширение бренда „Золотого кольца“ поможет сделать более разнообразной палитру впечатлений для туристов, которые получат возможность создать свою экосистему путешествий», — отметили в мэрии Ярославля.

В перечень туристического маршрута вошли шесть новых точек притяжения Ярославской области:

  • города — Мышкин, Тутаев, Рыбинск;

  • села и деревни — Вятское, Годеново, Карабиха.

Какие города и села Ярославской области входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаКакие города и села Ярославской области входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России» | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Какие города и села Ярославской области входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России»

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Также список пополнится городами из Тверской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской и Московской областей.

На карте отмечены все города, которые входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России»

Источник:

«Конструктор карт Яндекса»

Напомним, что ранее обсуждалось, что Москва может отобрать у Ярославля статус столицы Золотого кольца. Жителей города успокоила исполнительный директор Союза городов Золото кольца Наталья Булах.

«Во-первых, никто никого никуда не включал. Подписано соглашение о сотрудничестве по развитию маршрута. Маршрут изначально начинался в Москве и там же заканчивался. Но статус „Столица Золотого кольца“ — это торговая марка, правообладателем которой до 2031 года является мэрия Ярославля», — ранее пояснила она.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Золотое кольцо
