Торт выносили вдесятером: как отгремела свадьба Тора Квитатиани — кадры с роскошного торжества

Торнике Квитатиани женился на 21-летней Диане Кардаве после предложения в Париже Источник: di_kardava / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Торнике Квитатиани официально распрощался со статусом холостяка. Свадьбу участника команды КВН «Борцы» и его молодой избранницы устроили в подмосковном комплексе «Лапино Холл».

Для церемонии Диана выбрала белое кружевное платье из полупрозрачной ткани. Жених остановился на более традиционном варианте: темном костюме, белой рубашке и бабочке. Утро знаменательного дня пара встретила в отеле Barvikha Luxury Village, а затем вместе с гостями отправилась отмечать свадьбу в подмосковный «Лапино Холл».

На торжество Квитатиани пригласил и известных приятелей. Среди собравшихся были Павел Мамаев, Курбан Омаров и Артем Калайджян — все трое появились на празднике вместе с супругами. Сам вечер оформили в грузинском стиле, а за музыкальную часть отвечали в том числе Сосо Павлиашвили и Брендон Стоун.

Жених и невеста появились в зале под звуки национальной музыки и исполнили невероятно нежный, традиционный грузинский танец «Картули» Источник: egrisi.georgian.dances / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Курбан Омаров особенно отметил семейную атмосферу праздника и внимание к грузинским традициям.

«Была очень теплая атмосфера настоящей грузинской свадьбы. Много любви, семьи, традиций, искренних эмоций и настоящего единства, — поделился впечатлениями Омаров. — Всё было безумно красиво: оформление, музыка, тосты, детали, сама атмосфера вечера. Чувствовалось, сколько вкуса, души и внимания было вложено в этот день. Хотелось просто смотреть по сторонам, наслаждаться и запоминать каждую деталь».

Свадьба Торнике и Дианы прошла с грандиозным грузинским размахом Источник: zimamoscow / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) На банкет пригласили 350 гостей. Понятно, что все на одно фото не влезли Источник: kamilgadzhiev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поздравить молодоженов поспешил и хоккеист Илья Ковальчук. Он опубликовал видео с праздника вместе с другими участниками шоу «Титаны» (16+).

«Поздравляем Торнике и Диану с этим прекрасным событием! Как здорово видеть ребят вместе», — сказал спортсмен.

Невеста за вечер сменила два наряда. Ее основным образом стало полупрозрачное кружевное белое платье. Торнике выбрал классический темный костюм с бабочкой Источник: di_kardava / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Без необычной подачи десерта молодожены тоже не обошлись. В финале праздника Диана и Торнике оказались в центре огромного круглого торта, который украсили свежей малиной, а затем угощение досталось гостям.

Вместо обычного разрезания торта молодожены встали в центр гигантского круглого десерта Источник: kazanshowman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги уже поделились свадебным роликом в своих блогах и сообщили подписчикам:

«Начало новой семейной жизни! Спасибо каждому, кто желает нам счастья!»

Молодая жена Квитатиани родилась в Калуге и сейчас получает образование на направлении международной журналистики в МГИМО. На телевидении Диана тоже успела засветиться: три года назад она пришла на шоу «Кондитер» (16+) с японским тортом и представила его судьям проекта.

Со сцены гостей радовали своими выступлениями Сосо Павлиашвили и Брендон Стоун Источник: kamilgadzhiev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом история отношений пары начиналась без энтузиазма со стороны будущего жениха. Родные давно предлагали Торнике познакомиться с Дианой, однако фотография девушки впечатления на него тогда не произвела.

«Она грузинка. Мне показали ее фотографию. Сначала показали ее моей родной сестре, сказали, что там одна девушка есть. Часто мне ее показывали. Но каждый раз — не екнуло, не екнуло. Однажды мне показали, я посмотрел: „Вы что? Нет, спасибо! Это же ребенок!“ В итоге она мне не понравилась даже на фотографии», — рассказывал Квитатиани.

Через год ситуация заметно изменилась. Торнике случайно наткнулся на страницу Дианы в соцсетях и стал время от времени просматривать ее публикации. Кардава, в свою очередь, уже была подписана на него. В итоге артист решил организовать личную встречу — и прежнее категоричное мнение довольно быстро осталось в прошлом.

Зал был богато декорирован хрустальными люстрами, свечами и морем живых цветов Источник: kazanshowman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Она из хорошей грузинской семьи. Я сделал так, чтобы с ней увидеться. Потихоньку начали общаться, я понял, что это мой человек», — объяснял Квитатиани.

По словам Торнике, его мама выбор сына тоже одобрила и призналась, что именно такую девушку хотела бы видеть своей невесткой.

Предложение руки и сердца Квитатиани сделал с размахом. Пока Диана отдыхала с мамой во Франции, артист незаметно прилетел в Париж и появился во время фотосессии девушки у Эйфелевой башни. Там он встал перед возлюбленной на одно колено. Публике свою невесту Торнике впервые представил только в середине августа.