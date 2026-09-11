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Еда Обзор «Потенциально токсичный»: кому базилик только навредит

«Потенциально токсичный»: кому базилик только навредит

Разбираемся, почему вам нельзя его есть и какая в нем польза

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Рассказываем, кому базилик необходим, а кому стоит отказаться от ароматной зелени | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРассказываем, кому базилик необходим, а кому стоит отказаться от ароматной зелени | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Рассказываем, кому базилик необходим, а кому стоит отказаться от ароматной зелени

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Базилик давно перестал быть просто зеленью для украшения блюд — сегодня это полноценный продукт, который ценят и шеф-повара, и сторонники здорового питания. Он придает пище яркий аромат и одновременно делится с организмом витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами. Но оказалось, что у базилика есть не только полезные свойства, но и противопоказания. Разбираемся вместе с экспертом по питанию Ириной Стакевич, как включить пряную зелень в рацион с максимальной пользой и без вреда для здоровья.

Чем полезен базилик

Базилик содержит эфирные масла (эвгенол, линалоол, цитронеллол) и полифенолы, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами, что делает его полезным для иммунитета.

«Антиоксиданты защищают клетки от повреждений свободными радикалами и участвуют в профилактике хронических заболеваний. Благодаря этим свойствам базилик называют природным антибиотиком», — объясняет Ирина Стакевич.

Пряные травы стимулируют аппетит и выделение пищеварительных соков, помогают снизить ощущение тяжести после еды. Базилик улучшает пищеварение, помогает при метеоризме и запорах.

«В средиземноморской и азиатской кухнях его часто сочетают с жирными и белковыми блюдами — пряности и зелень делают их легче для восприятия», — подсказывает эксперт.

По словам Ирины Стакевич, некоторые виды базилика могут снижать артериальное давление, улучшать показатели холестерина и триглицеридов, а также оказывать легкий антиагрегантный эффект — разжижать кровь. Базилик укрепляет стенки сосудов, что может помочь предотвратить инсульт.

«Еще базилик благоприятно влияет на нервную систему, снижает стресс, тревожность, повышает когнитивную функцию. При регулярном приеме зелень улучшает настроение и снижает проявления хронического стресса», — отмечает эксперт по питанию.

Кому нельзя есть базилик

Вред базилик может принести прежде всего в концентрированных формах (эфирное масло, БАДы) или при наличии определенных заболеваний. С осторожностью, по словам Ирины Стакевич, следует есть базилик людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией — употребление зелени может привести к кризу.

«Беременным женщинам стоит отказаться от базилика, с осторожностью нужно употреблять диабетикам: базилик может снижать сахар, что при приеме сахароснижающих препаратов может привести к гипогликемии. Еще зелень усиливает действие антикоагулянтов (препаратов для разжижения крови), при склонности к тромбозам тоже следует воздержаться от базилика из-за высокого содержания витамина К», — перечисляет эксперт.

Гастрит, язва, обострение воспалительных заболеваний кишечника тоже не самая лучшая компания для базилика — его эфирные масла могут раздражать слизистую. Помним про индивидуальную непереносимость и аллергию: возможны реакции от легкого зуда до серьезных проявлений.

«Особенно у людей с поллинозом и перекрестной аллергией на другие пряные травы, — добавляет эксперт. — Длительный прием эфирного масла внутрь рассматривается как потенциально токсичный, а некоторые соединения (например, эстрагол) в высоких дозах могут быть небезопасны».

Для здорового человека несколько веточек свежей зелени в день, добавленных к основным блюдам, считается безопасным и разумным количеством. Сушеный базилик: половина или треть от количества свежей зелени.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
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